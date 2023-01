Koalicja 9 państw przekaże Ukrainie czołgi i artylerię. Polska także

Zobowiązujemy się do wspólnego dostarczenia Ukrainie bezprecedensowej pomocy zbrojeniowej, w tym czołgów podstawowych, ciężkiej artylerii, systemów obrony powietrznej, wozów bojowych i amunicji - napisano we wspólnej deklaracji 9 państw, w tym m.in. Polski, Wielkiej Brytanii, Czech i krajów bałtyckich, których przedstawiciele spotkali się w czwartek w Estonii.

fot. Michał Chudziński / / MON

Ta znacząca pomoc dla Ukrainy będzie pochodziła z własnych zapasów naszych państw i pokazuje, że rozumiemy powagę obecnej sytuacji, dlatego zobowiązujemy się do szybkiego zwiększenia i przyspieszenia dostaw dla Kijowa - napisano w deklaracji podpisanej przez ministrów obrony Polski i Wielkiej Brytanii, Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace'a, a także szefów resortów obrony Litwy, Łotwy i Estonii oraz przedstawicieli Danii, Czech, Holandii i Słowacji. Sygnatariusze spotkali się w czwartek na rozmowach w bazie wojskowej Tapa w Estonii.

Czyniąc to "Zobowiązanie Tallińskie", udajemy się do amerykańskiej bazy w niemieckim Ramstein, gdzie w piątek odbędzie się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy oraz wzywamy innych sojuszników i partnerów, by poszli w nasze ślady i jak najszybciej przekazali Kijowowi własne wsparcie, by zapewnić w ten sposób Ukrainie zwycięstwo na polu bitwy w 2023 r. - czytamy w dalszej części dokumentu, opublikowanego na stronie rządu Wielkiej Brytanii.

We wspólnej deklaracji wymieniono następnie pomoc zbrojeniową przekazywaną przez każde z państw-sygnatariuszy; część z niej została już ogłoszona wcześniej.

"Polska będzie dostarczała pomoc humanitarną i militarną Ukrainie tak długo, jak będzie to konieczne. Nowy polski pakiet zawiera działa przeciwlotnicze S-60, wraz z 70 tys. pocisków. Polska przekazała już 42 bojowe wozy piechoty, wraz ze szkoleniem dla dwóch batalionów zmechanizowanych. Dodatkowo Polska kontynuuje dostawy armatohaubic Krab, kaliber 155 mm i przekazuje Ukrainie różne typu amunicji. Wciąż zapewnia także szkolenia medyczne i inżynieryjne. Ponadto Polska jest gotowa przekazać kompanię czołgów Leopard 2 (14 maszyn - PAP) wraz z 1000 pocisków. Podczas tego procesu, zostanie utworzona szersza koalicja (państw) dostarczających czołgi Leopard 2" - napisano w części dotyczącej Polski.

Nowy pakiet pomocy brytyjskiej składa się m.in. z 14 czołgów Challenger 2 wraz z pojazdami wsparcia technicznego, samobieżnych haubic kalibru 155 mm AS90, setek innych pojazdów pancernych, 100 tys. pocisków artyleryjskich i setek sztuk bardziej zaawansowanej amunicji, w tym rakiet GMLRS i 600 naprowadzanych laserowo pocisków powietrze-ziemia Brimstone. W informacji podkreślono również wagę prowadzonych przez Wielką Brytanię przy współpracy z innymi sojusznikami szkoleń dla ukraińskich wojskowych. W 2023 r. mają objąć 20 tys. żołnierzy.

Czechy będą nadal - we współpracy z sojusznikami - przekazywać materiały bojowe Ukrainie. Prowadzone są też prace mające zwiększyć możliwości czeskiego sektora zbrojeniowego, tak by był w stanie produkować więcej amunicji, transporterów opancerzonych i dział.

Estonia zaprezentowała pakiet wsparcia militarnego wartego ok. 113 mln euro i obejmującego dziesiątki haubic kalibru 155 i 122 mm, pojazdy wojskowe, ponad 100 granatników i amunicję.

Nowe zobowiązania Łotwy obejmują m.in. dziesiątki systemów przeciwlotniczych stinger, dwa śmigłowce M-17, kolejne karabiny maszynowe wraz z amunicją oraz drony. Łotwa planuje także przeszkolić w 2023 r. 2 tys. ukraińskich żołnierzy.

Litwa przekaże kilkadziesiąt dział przeciwlotniczych L-70 wraz z potrzebną od nich amunicją oraz dwa śmigłowce Mi-8. W 2023 r. Litwa przeznaczy też 40 mln euro na drony, systemy do walki z dronami, urządzenia optyczne i termowizyjne dla ukraińskiej armii. Całość nowego pakietu wsparcia wyceniono na 125 mln euro.

Słowacja koncentruje się na dialogu z sojusznikami, dotyczącym przekazywania Ukrainie kolejnych partii ciężkiego sprzętu, w tym czołgów, bojowych wozów piechoty, systemów przeciwlotniczych. W kraju zwiększono również produkcję haubic, amunicji i sprzętu saperskiego - napisano w komunikacie, dodając, że dalsze szczegóły pomocy Bratysławy dla Kijowa zostaną ogłoszone później.

Dania wspiera Ukrainę pomocą militarną, jej wartość już osiągnęła blisko 600 mln euro i będzie kontynuowana w bliskiej współpracy z sojusznikami - przekazano we wspólnym oświadczeniu. W czwartek minister spraw zagranicznych tego państwa Lars Lokke Rasmussen ogłosił, że Dania przekaże Ukrainie 19 produkowanych we Francji samobieżnych armatohaubic Caesar.

