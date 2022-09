Kluby piłkarskie nie wiedzą, co to kryzys. Na transfery przeznaczyły setki milionów euro

fot. CRAIG BROUGH / / Forum Polska Agencja Fotografów

Ponad 720 mln euro – tyle wydały kluby piłkarskie na dziesięciu najdroższych zawodników w zakończonym okienku transferowym. Rekordzistami są drużyny z Anglii, a szczególnie Manchester United i Chelsea Londyn. Oba kluby na zakup piłkarzy wydały ponad 520 mln euro.

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, który kosztował hiszpański klub 40 mln euro, nie znalazł się nawet pośród dziesięciu największych transakcji w historii tej dyscypliny, choć przenosiny polskiego napastnika do Katalonii były komentowane przez media na całym świecie.

Zakończony okres, w którym kluby mogą swobodnie kupować i sprzedawać karty zawodnicze, pokazał, że futbol dawno już zapomniał o kryzysie, jaki go dotknął w czasie pierwszych lockdownów w 2020 r., a i nie straszne mu inflacja czy spowolnienia w europejskich gospodarkach. Suma dziesięciu najdroższych transferów z lata 2022 r. wyniosła bowiem 721,35 mln euro.

Najdroższy w tym zestawieniu jest piłkarz Antony. Brazylijczyk zamienił Ajax Amsterdam na Manchester United za łącznie 95 mln euro podstawy. Drugi w zestawieniu jest francuski obrońca Weasley Fofana - kosztował on Chelsea Londyn 80,4 mln euro, które to pieniądze zasiliły konto ligowego rywala Leicester City. Na trzecim miejscu znalazł się francuski pomocnik Aurélien Tchouameni, który przeniósł się z AS Monaco do Realu Madryt.

Lista 10. najdroższych transferów w piłce nożnej w letnim okienku transferowym 2022 r. Lp. Piłkarz Kwota [euro] Droga transferu 1. Antony 95 mln Ajax Amsterdam -> Manchester Untied 2. Wesley Fofana 80,4 mln Leicester City -> Chelsea Londyn 3. Aurélien Tchouameni 80 mln AS Monaco -> Real Madryt 4. Darwin Núñez 75 mln Benfica Lizbona -> Liverpool 5. Casemiro 70,65 mln Real Madryt -> Manchester United 6. Alexander Isak 70 mln Real Sociedad -> Newcastle United 7. Matthijs de Ligt 67 mln Juventus Turyn -> Bayern Monachium 8. Marc Cucurella 65,3 mln Brighton Albion -> Chelsea Londyn 9. Erling Haaland 60 mln Borussia Dortmund -> Manchester City 10. Richarlison 58 mln Everton -> Tottenham Londyn Źródło: Transfermarkt.pl

Rekordzistami wśród klubów są dwie angielskie drużyny – Manchester United oraz Chelsea Londyn. Obie drużyny wydały na transfery łącznie ponad 522 mln euro, choć po odliczeniu przychodu z tytułu sprzedaży drużyna z Manchesteru zarobiła 11,5 mln euro, a londyński klub 58,3 mln euro – suma na minusie wynosi blisko 452 mln euro.

Drużyny angielskie wydają też w futbolu najwięcej. Poza wspomnianymi wcześniej zespołami ponad 100 mln euro wydały: Manchester City – 139,5 mln euro; Arsenal Londyn – 108,26 mln euro; Tottenham Londyn – 169,9 mln euro; Newcastle United – 136 mln euro. Łącznie, jak wynika z danych serwisu transfermarkt, 20 drużyn występujących na angielskich boiskach wydało ponad 2 mld 247 mln euro na transfery.

Bilans poszczególnych klubów europejskich przedstawiający ich wydatki i zyski ze sprzedaży piłkarzy 2022 r. Nazwa klubu Kwota z tytułu sprzedaży piłkarzy [mln euro] Kwota wydana na zakup piłkarzy [mln euro] Bilans podsumowujący ruchy na rynku transferowym [mln euro] Manchester City 159,9 139,5 +20,4 Manchester United 11,5 240,33 -228,83 Chelsea Londyn 58,3 281,99 -223,69 Liverpool 80,7 90,3 -9,6 Barcelona 35 153 -118 PSG 54,3 147,5 -93,2 Real Madryt 92,15 80 +12,15 Arsenal Londyn 23,8 132,06 -108,26 Tottenham Londyn 38,75 169,9 -131,15 Bayern Monachium 104,4 137,5 -33,1 Juventus Turyn 106,15 102,4 +3,75 Newcastle United 2,31 136 -133,69 Źródło: analiza Bankier.pl na podstawie danych serwisu Transfermarkt.pl

Ogromne pieniądze w piłce w praktyce

Jedynie kluby z Anglii przekroczyły barierę miliarda euro na transfery, co dało im miano najbardziej rozrzutnych. Drugie w tym zestawieniu są kluby włoskie – łącznie dla całej Serie A mowa o ok. 750 mln euro. W Bundeslidze suma na zakupy wyniosła blisko 500 mln euro, natomiast w Hiszpanii i we Francji drużyny wydały w obu przypadkach po ok. 450 mln euro.

Łącznie w pięciu najlepszych ligach piłkarskich wydano ok. 4 mld 150 mln euro. Jeżeli przeliczyć to na naszą walutę, mowa o sumie blisko 19,6 mld zł (kurs NBP z dnia 05.09 – 4,72 zł=1 euro), czyli więcej, niż wydano w 2022 r. w Polsce na 14. emeryturę – 11,4 mld zł, prawie połowa z tego, co wydajemy rocznie na 500+ – 41 mld zł, oraz prawie dwukrotnie więcej, niż Polacy wydali na pomoc dla uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie – 9-10 mld zł.

Suma ta robi wrażenie, jeżeli zestawimy ją również z kwotami, jakie poszczególne państwa przeznaczyły na pomoc militarną Ukrainie. Z danych z serwisu Statista wynika, że do 2 lipca br. najwięcej na obronność naszego wschodniego sąsiada przeznaczyły Stany Zjednoczone – ponad 25 mld. dol. Jednak druga w tym zestawieniu Wielka Brytania wydała 2,5 mld dol., a Polska, będąca na trzecim miejscu, 1,62 mld dol.