Klub PiS stracił większość w Sejmie

fot. Andrzej Hulimka / / Forum

Posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili w piątek, że opuszczają klub PiS i poinformowali, że powołają w Sejmie koło "Wybór Polska". Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy zatem 229 posłów. W Sejmie zasiada 460 posłów.



"Postanowiliśmy opuścić klub parlamentarny PiS i powołać własne, niezależne koło parlamentarne pod nazwą +Wybór Polska" - poinformował Girzyński na konferencji prasowej.

Posłanka Janowska oświadczyła, że jednym z powodów ich decyzji jest niezadowolenie z polityki energetycznej prowadzonej przez tę partię.

"PiS szło do wyborów z informacją, że energetyka konwencjonalna jest najważniejszą energetyką, że jest to polskie złoto, jest to bezpieczeństwo narodowe - w tej chwili odchodzimy od tego. To jest rzecz, z którą się nie zgadzam, nie chcę w tym uczestniczyć. Dalej chcę walczyć o energetykę" - oświadczyła.(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Grzegorz Bruszewski/reb/ gb/ mok/BPL