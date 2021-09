Klub KO zebrał podpisy pod projektem zmiany konstytucji

fot. Piotr Kunowski / / Twitter

Klub KO zebrał ok. 100 podpisów pod projektem zmiany konstytucji, zgodnie z którym m.in. decyzja o wyjściu Polski z UE będzie wymagać w Sejmie większości 2/3 głosów. Zostanie on przedstawiony we wtorek lub środę; władze klubu nie chcą bowiem zakłócać akcji medialnej ws. sytuacji w spółkach SP - wynika z informacji PAP.

18 września br. na konwencji krajowej PO w Płońsku lider PO Donald Tusk zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólne przedsięwzięcie - wpisanie do art. 90 konstytucji, że dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzebna jest zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, większość 2/3 głosów. Tusk ocenił, że "PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE", ale jeśli tak nie jest, to PiS powinien zgodzić się na jego propozycję zmiany w konstytucji.

W ubiegłym tygodniu Tusk poinformował, że podpisy pod projektem zmiany konstytucji zostały zebrane i w poniedziałek zostanie on skierowany do Sejmu. "PiS twierdzi, że nie jest zainteresowany wyprowadzeniem Polski z UE, więc zaproponowałem przetestowanie tej intencji" – powiedział Tusk podczas internetowego czatu. Jak dodał, chodzi o to, aby "nie uniemożliwić, ale bardzo utrudnić wyprowadzenie Polski z UE jakimś tanim politycznym chwytem, jakimś nocnym głosowaniem".

"To, czego najbardziej się obawiam – ponieważ dzisiaj można wyprowadzić Polskę z UE zwykłą większością głosów – to, że któregoś dnia, czy raczej którejś nocy, PiS zrobi nam takie głosowanie i nawet się nie obejrzymy i będziemy już out (z Unii). Ta obawa jest naprawdę uzasadniona" – mówił Tusk.

Projekt KO zakłada, że w art. 90 konstytucji oprócz sformułowania, iż ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, w której przekazuje się część kompetencji władz państwowych, może być uchwalona przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, znajdzie się zapis, że ten sam tryb dotyczy także wypowiedzenia takiej umowy.

Pod projektem klub KO zebrał już około 100 podpisów (wymagana liczba to 92 podpisy); wbrew zapowiedziom Tuska nie zostanie on skierowany w poniedziałek do Sejmu. Władze PO i klubu KO uznały bowiem, że nie chcą zakłócać akcji medialnej, w ramach której informuje się o powiązaniach politycznych w spółkach skarbu państwa. Wniosek w sprawie konstytucji zostanie złożony we wtorek lub w środę.

"Gazeta Wyborcza", "Onet" i "Radio Zet" w poniedziałek opublikowały skład zarządów spółek Skarbu Państwa i - jak podkreślają - powiązania ich członków z politykami Prawa i Sprawiedliwości. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ par/