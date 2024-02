Kłótnia o place. MAP konta związkowcy z JSW

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie ma uprawnień do ingerowania w sprawy płacowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - przekazał resort. Wcześniej związkowcy JSW zarzucili MAP „zablokowanie możliwości rozmów płacowych w okołogórniczych spółkach skarbu państwa”.

Związkowcy z tzw. reprezentatywnych związków Jastrzębskiej Spółki Węglowej w piątek poinformowali, że weszli w spór zbiorowy z zarządem spółki wobec - jak podali - braku odpowiedzi na ich żądania płacowe. Wcześniej zażądali, aby w 2024 r. płace ponad 21-tysięcznej załogi JSW wzrosły co najmniej o 1 pkt proc. powyżej ubiegłorocznej inflacji

„W związku z brakiem odpowiedzi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w sprawie żądania wzrostu wynagrodzeń uwzględniającego poziom wykonanej inflacji za rok 2023 plus 1 punkt procentowy, Reprezentatywne Związki Zawodowe weszły z dniem 26 stycznia 2023 r. w spór zbiorowy” - napisano w piątkowym wpisie na facebookowym profilu związków JSW.

„Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że strona ministerstwa zablokowała możliwość rozmów płacowych w wszystkich okołogórniczych spółkach skarbu państwa. Nie ma naszej zgody na obniżanie realnej płacy pracowników JSW S.A.” - dodano w piątkowym wpisie.

W przesłanym PAP oświadczeniu biuro prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych przekazało, że JSW w mediach społecznościowych zdementowała już informację reprezentatywnych związków, jakoby MAP lub jakiekolwiek inne ministerstwo blokowało rozmowy płacowe w JSW i w innych firmach okołogórniczych.

„Minister Aktywów Państwowych, który wykonuje prawa z należących do Skarbu Państwa akcji w spółce JSW S.A. dysponuje uprawnieniami akcjonariusza określonymi w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz Statucie” - napisano w oświadczeniu MAP.

„Stosownie do regulacji art. 368 KSH prowadzenie spraw spółki, a do takich kwestii należą sprawy płacowe, leży w kompetencji Zarządu, a zgodnie z art. 3751 KSH Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Jak wynika z powyższego, Minister Aktywów Państwowych nie ma uprawnień do tego typu ingerowania w działania JSW S.A.” - dodali przedstawiciele resortu.

W ub. roku wynagrodzenia pracowników JSW wzrosły średnio o 15,4 proc. Załoga otrzymała także dwie jednorazowe nagrody: 21 lipca i 27 października. Pierwsza z nich kosztowała firmę ok. 230 mln zł brutto, druga ponad 300 mln zł.

W listopadzie ub. roku związkowcy rozpoczęli procedurę zmierzającą do ustalenia wysokości podwyżek w 2024 r. Wnieśli o ujęcie w założeniach do Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW wskaźnika podwyżek wynoszącego poziom inflacji za 2023 r. plus jeden punkt procentowy.

Zarząd firmy nie skomentował związkowych żądań.

15 stycznia br. GUS podał, że inflacja średnioroczna w 2023 r. wyniosła 11,4 proc.

27 października ub. roku, w wyniku sporu zbiorowego, załoga JSW otrzymała jednorazową premię, w wysokości od ponad 9 do przeszło 15 tys. zł brutto na pracownika. W lipcu wypłacono natomiast nagrodę motywacyjną w wysokości od 7,5 do 11,5 tys. zł brutto na osobę.

Grupa kapitałowa JSW zatrudnia ponad 30,8 tys. pracowników, z czego przeszło 21,1 tys. to pracownicy samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Za trzy kwartały ub. roku Grupa JSW wypracowała ok. 845 mln zł zysku netto. Na wyniki JSW w trzecim kwartale br. wpłynął spadek ceny węgla koksowego (o 20,7 proc.) i koksu (o 20 proc.). Koszty w Grupie JSW wzrosły w ciągu trzech kwartałów br. o 31,5 proc., m.in. z powodu wzrostu kosztów materiałów i energii oraz wynagrodzeń.

