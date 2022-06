Kłopoty z wypłatą 40 zł za pomoc uchodźcom. Bez numeru PESEL nie będzie pieniędzy

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Świadczenie pieniężne nie jest przyznawane wszystkim. Obowiązujące przepisy uniemożliwiają wypłatę 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy, jeżeli we wniosku nie zostanie podany numer PESEL. Dotyczy to wniosków złożonych po 30 kwietnia. Rząd zapowiada nowelizację przepisów.

Po ostatnim materiale dotyczącym wypłacania świadczenia 40 zł dla osób z Ukrainy, które podjęły legalną pracę na terenie Polski, otrzymaliśmy wiadomości od czytelników Bankier.pl na ALERT o utrudnieniach przy wypłacie środków pieniężnych.

Problemy dotyczyły przede wszystkim dwóch różnych wzorów wniosków. Na jednym z nich należy podać m.in. numer PESEL, a na drugim - nie jest to konieczne. Aktualnie obowiązującym formularzem jest ten z numerem PESEL uchodźcy, któremu wnioskujący o przyznanie świadczenia udzieli bezpłatnego noclegu oraz wyżywienia.

Wnioski po 30 kwietnia muszą zawierać PESEL

– Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom przyznawane są na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przed nowelizacją ustawy, przepis ten wskazywał na konieczność podania we wniosku o przyznanie świadczenia imion i nazwisk przyjętych osób oraz numerów PESEL lub w przypadku ich braku rodzaju i numeru/serii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Natomiast po zmianach, które weszły w życie 30 kwietnia br., we wniosku obowiązkowo należy podać imiona, nazwiska oraz numery PESEL obywateli Ukrainy, bez możliwości wpisania innych danych potwierdzających tożsamość – przypomina Anna Czerwonka z biura prasowego z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

W związku z tym osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, nie muszą podawać numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

– Wymóg ten [wskazania numeru PESEL we wniosku - przyp. red.] obowiązuje od daty wejścia w życie zmian, w związku z tym nowe przepisy nie obejmują wniosków złożonych przed 30 kwietnia. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do MOPR w Lublinie przed tą datą, są rozpatrywane według poprzednio obowiązujących zasadach. W przypadku dotychczas obsłużonych przez MOPR w Lublinie wniosków nie zdarzyła się sytuacja odmowy przyznania świadczenia w związku z brakiem numeru PESEL goszczonych uchodźców – mówi Anna Czerwonka oraz dodaje, że wszyscy wnioskodawcy, którzy mają zamiar złożyć wniosek, są informowani o nowych przepisach.

Utrudnienia z wypłatą 40 zł za pomoc

Tutaj pojawia się problem. Co w sytuacji, gdy osoba udzielająca darmowego zakwaterowania w pierwszych tygodniach wojny na Ukrainie nie złożyła wniosku o przyznanie świadczenia do 30 kwietnia 2022 r. i nie posiada numerów PESEL uchodźcom, którym pomogła?

– Jeśli do Gdańskiego Centrum Świadczeń, złożony zostanie wniosek wypełniony na „starym” formularzu, to zostanie on przyjęty. Jednak osoba składająca wniosek musi mieć świadomość, że jeśli w „Karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” nie poda numeru PESEL, to będzie proszona o uzupełnienie tych danych. Jeśli tego nie zrobi, wniosek zostanie rozstrzygnięty negatywnie. Niestety, przepisy są jednoznaczne i nie dają pola manewru – mówi Patryk Rosiński z biura prasowego Prezydenta Miasta Gdańsk oraz dodaje, że do tej pory do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ponad 3,9 tys. wniosków.

Z kolei Renata Murczak, dyrektor Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznań zwraca uwagę, że "każdy wniosek jest rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioski złożone od 30 kwietnia 2022 r. na nieobowiązującym już wzorze, muszą zostać złożone ponownie na szablonie wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi".

– Procedowana jest obecnie zmiana ustawy, umożliwiająca jeszcze składanie wniosków przez osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Dostosujemy działania w zakresie rozpatrywania wniosków po ewentualnym przyjęciu tego projektu ustawy – podkreśla Renata Murczak, dyrektor Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznań oraz dodaje, że do 25 maja 2022 r. złożonych zostało 4 623 wniosków.

DF