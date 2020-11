Kłopoty przy wypłacie lokaty. Czym nie chwalą się banki

fot. alphaspirit / Shutterstock

Lokaty oferują wyższy zysk za cenę zamrożenia środków. Tyle teoria, jednak w sytuacji niskich stóp na rynku mamy do czynienia raczej tylko z ograniczeniem dysponowania swoimi środkami. Okazuje się, że w niektórych bankach również wypłata środków na konto może być utrudniona. Dzieje się tak, jeśli klient przelewa pieniądze na rachunek w innym banku.

Na redakcyjną skrzynkę Bankier.pl otrzymaliśmy wiadomość od czytelnika, który twierdził, iż jeden z banków uniemożliwił mu wypłatę środków na konto inne niż prowadzone w tym banku. „Podają, że lokaty można zerwać tylko na infolinii lub w placówce banku […]. Jest to jawne blokowanie dostępu do środków” – pisze czytelnik.

Czy takie podejście obrała tylko jedna instytucja, czy raczej jest to powszechna praktyka wśród banków? Po odpowiedź na to pytanie udaliśmy się do źródła, czyli samych banków, wysyłając im ankiety z prośbą o odpowiedź na dwa krótkie pytania. Otrzymaliśmy wiadomość zwrotną od dziesięciu instytucji, które to w zależności od podanej przez bank odpowiedzi, zaklasyfikowaliśmy do jednej z trzech grup:

banki, w których nie ma możliwości przelania środków z lokaty na konto w innym banku,

banki, w których jest możliwość przelania środków z lokaty na konto w innym banku, jeśli klient dodatkowo potwierdzi tę czynność innym kanałem (infolinia, oddział).

banki, w których jest możliwość przelania środków z lokaty na konto w innym banku bez konieczności potwierdzania tej operacji.

Rachunek w innym banku? Wykluczone

Najliczniejszą z nich jest pierwsza grupa, czyli ta złożona z banków, które w swoich procedurach nie przewidują możliwości wypłaty środków z lokaty na rachunek w innym banku.

Wypłata środków z lokaty na konto w innym banku Nazwa banku Czy środki z lokaty można wypłacić na rachunek w innym banku? Czy taka operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony klienta? Alior Bank NIE nd Bank Pekao NIE nd Bank Pocztowy NIE nd ING Bank Śląski NIE nd mBank NIE nd PKO Bank Polski NIE nd Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, wg stanu na 13-17.11.2020 r. (w zależności od terminu otrzymania odpowiedzi od banku)

Wśród nich znajdują się dwie największe marki bankowe w Polsce, czyli PKO Bank Polski i Bank Pekao. Oba banki znajdują się na dwóch pierwszych miejscach wielu raportów PRNews.pl za III kwartał 2020 r. w tym raportu dotyczącego wielkości aktywów, raportu dotyczącego liczby prowadzonych kont czy raportu podającego liczbę klientów danego banku.

Środki ulokowane na lokatach w Alior Banku mogą zostać przelane na konto osobiste lub konto oszczędnościowe banku. Dopiero w kolejnym kroku klient może zdecydować, na jaki rachunek przekaże oszczędności – procedura wygląda tak samo jak dla każdego zwykłego przelewu internetowego. Podobny tryb obrali również Bank Pekao i PKO Bank Polski. W przypadku drugiego z nich możliwe jest przekazanie środków na rachunek o charakterze bieżącym, konto osobiste lub rachunek służący do obsługi lokat. W mBanku klienci nie mają takiego wyboru, bowiem środki wylądują na to konto, z którym lokata jest powiązana.

Posiadacze lokat w ING Banku Śląskim, jeśli chcą ominąć etap z przekazaniem środków na konto osobiste w banku, mogą wypłacić środki w oddziale. Taka opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku zerwania depozytu, tj. wypłaty środków przed terminem jej zapadalności. Nieco inaczej wyglądają procedury, kiedy klient zrywa lokatę przez bankowość internetową. W takiej sytuacji środki są wypłacane na rachunek w ING Banku Śląskim wskazany przez deponenta. Jeśli klient utrzyma lokatę do końca, tj. zachowa termin wynikający z umowy, środki i odsetki z depozytu znajdzie na koncie prowadzonym w ING Banku Śląskim, które wskazał w momencie jej założenia.

Na podobnej zasadzie można wypłacić środki z lokaty w Banku Pocztowym. Klienci, którzy nie mają konta osobistego w banku, po swój kapitał muszą się udać do oddziału lub placówki Poczty Polskiej. Posiadacze rachunku mają możliwość zerwania lokaty w bankowości internetowej, jednak to pociąga za sobą konieczność przelania kapitału właśnie na ten rachunek.

W przypadku części banków z tabeli takie podejście nie powinno dziwić. Aby założyć lokatę w ING Banku Śląskim lub mBanku, konieczne jest posiadanie w tym banku rachunku. W przeciwieństwie do większości instytucji, w ING Banku Śląskim pożądane jest konto oszczędnościowe, a nie konto osobiste.

Wypłata na inne konto po potwierdzeniu

Wypłata środków z lokaty na konto w innym banku Nazwa banku Czy środki z lokaty można wypłacić na rachunek w innym banku? Czy taka operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony klienta? Getin Noble Bank TAK TAK* Santander Consumer Bank TAK TAK** *w przypadku wypłat na konto, z którego nie pochodziły środki na lokacie, **w zależności od kanału, którym klient zleca dyspozycje Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, wg stanu na 13-17.11.2020 r. (w zależności od terminu otrzymania odpowiedzi od banku)

W dwóch instytucjach deponenci mają możliwość wypłaty środków z lokaty na rachunek w innym banku, jednak taka operacja będzie wymagała czegoś więcej niż standardowe potwierdzenie przelewu kodem SMS lub przez aplikację mobilną.

Ze względów bezpieczeństwa Getin Noble Bank wymaga od klientów złożenia dyspozycji o zerwaniu lokaty i przekazaniu środków na rachunek obcy nie przez bankowość internetową, a przez infolinię lub w oddziale. Jednak taka procedura jest stosowana w przypadku, kiedy klient chce wypłacić oszczędności na konto, z którego nie zakładał danej lokaty. W przeciwnym wypadku bank nie widzi zastrzeżeń, aby taką dyspozycję zlecić w bankowości elektronicznej.

Santander Consumer Bank również wymaga dodatkowego potwierdzenia, ale tylko w niektórych przypadkach. Dyspozycje składane w oddziale mogą wymagać potwierdzenia przez infolinię – w takiej sytuacji pracownik banku dzwoni do deponenta zanim bank ją zrealizuje. Na infolinii trzeba będzie także potwierdzić wypłatę środków zleconą przez stronę internetową.

Kilka banków z liberalnym podejściem

Wypłata środków z lokaty na konto w innym banku Nazwa banku Czy środki z lokaty można wypłacić na rachunek w innym banku? Czy taka operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony klienta? BFF Banking Group TAK NIE BOŚ Bank TAK NIE Getin Noble Bank TAK NIE* Santander Consumer Bank TAK NIE** *w przypadku wypłat na konto, z którego pochodziły środki na lokacie, **wyłącznie w bankowości internetowej Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, wg stanu na 13-17.11.2020 r. (w zależności od terminu otrzymania odpowiedzi od banku)

Nieco bardziej liberalne podejście mają BFF Banking Group oraz BOŚ Bank. W tabeli znaleźli się również Getin Noble Bank i Santander Consumer Bank, które można znaleźć w tabeli powyżej. Getin Noble Bank pozwala na bezpośrednie przelanie środków na konto zewnętrzne, o ile jest to rachunek, z którego pochodziły środki na tym depozycie. Santander Consumer Bank w przypadku zlecenia dyspozycji przez bankowość internetową, wymaga jedynie potwierdzenia kodem SMS.

Posiadacze Lokat Facto mogą wypłacić z niej środki na rachunek zewnętrzny, jednak także i tutaj jest pewne ograniczenie – przelew powinien być zlecony na zdefiniowany wcześniej rachunek, z którego klient wykonywał przelew autoryzacyjny. W BOŚ Banku klient ma możliwość podania numeru konta w obcym banku do wypłaty w momencie zakładania lokaty lub wydać taką dyspozycję w trakcie jej trwania. Można to zrobić zarówno w placówce, jak i na infolinii lub w bankowości internetowej BOŚBank24.

Pytanie o możliwości wypłaty środków z lokaty może mieć jeszcze większe znaczenie. Zgodnie z danymi NBP od początku pandemii do sierpnia br. Polacy wycofali ze swoich depozytów terminowych ponad 64 mld zł. Nic nie wskazuje na to, aby do końca roku ta tendencja miała się odwrócić.