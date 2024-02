Kłopoty Glapińskiego? "Premier Tusk dał zielone światło"

Adam Glapiński był od samego początku "solą w oku" nowego rządu. I choć usunięcie prezesa NBP nie będzie łatwą operacją, to premier Donald Tusk dał zielone światło próbom postawienia prezesa przed specjalnym trybunałem - informuje Bloomberg.

W ubiegłą niedzielę premier Donald Tusk powiedział, że "cały czas badamy, na ile działania Adama Glapińskiego były zgodne z prawem" Dodał, że ma nadzieję, iż dość szybko "konsekwencje prawne niektórych działań" znajdą swój finał. A ten ma być już bliski.

"Premier Donald Tusk dał zielone światło próbom postawienia prezesa przed specjalnym trybunałem, który mógłby go zawiesić i ostatecznie zmusić do odejścia ze stanowiska - mówią osoby zaznajomione z planem szefa rządu" - napisał w sobotę Bloomberg.

