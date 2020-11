Klimczak: Dziwi, że polski rząd nie reaguje na ofertę pomocy w walce z epidemią ze strony Niemiec

fot. GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews

System ochrony zdrowia w Polsce jest w destrukcji, dlatego dziwi to, że polski rząd nie reaguje na pomoc w walce z epidemią koronawirusa oferowaną przez Niemcy - podkreślił w czwartek wiceprezes PSL, poseł Dariusz Klimczak.

Pod koniec października prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w liście do prezydenta Andrzej Dudy zaoferował pomoc Polsce w walce z pandemią COVID-19. W skierowanej do Steinmeiera odpowiedzi Duda podziękował za ten gest i zapewnił, że "również Polska, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest gotowa ściśle współpracować z Niemcami w walce ze skutkami pandemii COVID-19".

Klimczak ocenił na czwartkowej konferencji prasowej, że system ochrony zdrowia w Polsce jest w destrukcji. "Dlatego bardzo dziwi, kiedy polski rząd nie reaguje na pomoc oferowaną przez Niemcy. Bardzo dziwi to, co napisał prezydent Andrzej Duda dziękując swojemu odpowiednikowi w Niemczech za pomoc" - powiedział poseł.

Według niego, mapa liczby respiratorów wolnych i zajętych w Polsce wygląda dramatycznie. "My ich praktycznie nie mamy, dlatego bardzo dziwi ta odmowa. Co by się stało, gdybyśmy przyjęli ten sprzęt tak, jak Czesi. Korona by nam z głowy spadła? - pytał Klimczak.

"Przecież słyszymy to, co mówią lekarze i dyrektorzy w szpitalach. Brakuje nam nie tylko respiratorów, lekarzy i pielęgniarek, ale nawet kontrastów do tomografów komputerowych, brakuje nam osocza, brakuje nam odczynników laboratoryjnych" - wyliczał poseł PSL.

"Nie ma się na co obrażać. Nie ma co się zachowywać jak Zosia Samosia. Jesteśmy w krytycznej sytuacji i każdy, kto kogoś stracił, może mieć pretensje do polskiego rządu, do polskiego prezydenta, że nie przyjął pomocy, która ratuje zdrowie i życie Polaków" - powiedział Klimczak.

W liście skierowanym do polskiego prezydenta Steinmeier podkreślał, że pandemia wystawia na ciężką próbę "nasz system opieki zdrowotnej, naszą gospodarkę, wspólnotę i każdego z nas z osobna". Zapewnił Dudę, że on i całe Niemcy śledzą ze współczuciem dramatyczny rozwój pandemii, nieoszczędzający także Polski.

"Tam, gdzie krajowe możliwości medyczne sięgają swoich granic, powinniśmy zrobić wszystko, żeby sobie nawzajem pomagać - napisał Steinmeier do polskiego prezydenta. "Daj mi znać, jeśli są rzeczy, które możemy zrobić dla Polski w obecnej sytuacji" - dodał prezydent Niemiec.(PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ par/