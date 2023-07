Klimatolog: Niewykluczone, że zobaczymy kolejne rekordy temperatury

Fala upałów nie odpuszcza. Padł nowy światowy rekord temperatury wody morskiej? "To jak jacuzzi" Temperatura morza wokół Florydy przez dwa dni z rzędu przekraczała 37,8 st. Celsjusza, co meteorolodzy uznają za potencjalny światowy rekord - poinformowała w środę agencja Associated Press.