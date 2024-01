Klienci firmy hostingowej i giełdy kryptowalut na celowniku. Tak można stracić pieniądze

Internetowi oszuści obrali za cel klientów firmy hostingowej i giełdy kryptowalut - poinformował NASK w środowym raporcie "Cyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie dezinformacji".

"Zespół CERT Polska obserwuje nasilenie kampanii mailowej, w której oszuści podszywają się pod serwis cyber_Folks, oferujący usługi hostingowe" - przekazał NASK.

W komunikacie wyjaśniono, że przestępcy rozsyłają masowo wiadomości e-mail, zawierające informację o problemach z rozliczeniem w serwisie cyber_Folks oraz groźbę wyłączenia wykorzystywanych usług. W treści wiadomości umieszczony jest link, który przenosi potencjalną ofiarę na stronę, na której rzekomo można opłacić zaległy rachunek. W rzeczywistości jest to witryna wyłudzająca dane logowania do serwisu.

"Zachowaj rozsądek, nie reaguj w pośpiechu i nie daj się zastraszyć. Sprawdź otrzymane informacje w inny sposób. Jeśli podajesz dane, logujesz się lub wykonujesz przelew – koniecznie sprawdź adres strony, na której się znajdujesz" - apelują eksperci. Zachęcają też, by chronić siebie i innych, zgłaszając podejrzaną stronę na incydent.cert.pl.

Zespół CERT Polska ostrzega też przed atakiem phishingowym z wykorzystaniem wiadomości SMS, wycelowanym w użytkowników giełdy kryptowalut Binance.

Przestępcy rozsyłają lakoniczną wiadomość SMS o treści "[Binance] Uaktualnij przed 26 stycznia, w przeciwnym razie nie zadziala". Oczywiście, data w wiadomości może zostać zaktualizowana.

"Wiadomość zawiera także link do fałszywej strony, podszywającej się pod portal Binance. Służy ona do wyłudzenia danych logowania do serwisu" - tłumaczą eksperci.(PAP)

