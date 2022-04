Skiba: Klienci banków nie mają problemów ze spłatą kredytów

/ Ministerstwa Finansów

Pekao ocenia, że pomimo wyższych stóp procentowych klienci banków nie mają obecnie problemów ze spłatą kredytów, a w przypadku ewentualnych ich problemów powinno się w pierwszej kolejności korzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - poinformował prezes banku Leszek Skiba. Dodał, że nie jest zwolennikiem zamrażania stawki WIBOR.

"Warto wykorzystywać Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (...) w sposób strukturalny raczej nie powinniśmy dzisiaj myśleć o innych rozwiązaniach, a słyszymy na przykład o pomyśle mrożenia WIBOR-u. Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania - nie tylko dlatego, że ucierpi sektor bankowy, ale generalnie jest to rozmontowanie takiego naturalnego mechanizmu rynkowego (...)" - powiedział w radiu Tok FM Skiba.

Pytany o pomysł ograniczenia marż kredytowych powiedział: "Warto w pierwszym kroku pomyśleć o rozwiązaniach, które już istnieją, czyli Funduszu Wsparcia Kredytobiorców".

"To, co widzimy w bankach, to nie ma problemu ze spłatą kredytów, nie ma takiej sytuacji, że kredytobiorcy mówią, że mają jakikolwiek z tym problem; są pojedyncze przypadki osób, które pytają o możliwość zawieszenia rat, ale generalnie jest coraz większe zainteresowanie ratą stałą" - powiedział Skiba.

Zwrócił uwagę na wzrost wynagrodzeń, który łagodzi efekt rosnących rat kredytowych po ostatnich podwyżkach stóp procentowych.

"Rata rośnie silnie, na pewno jest wpływ na budżet domowy, ale nie powoduje jeszcze, że gospodarstwa domowe stają przed jakimś dramatycznym dylematem" - powiedział Skiba.

RPP podwyższyła 6 kwietnia stopę referencyjną o 100 pb do 4,50 proc. To najwyższy poziom stóp od końca 2012 r. Od października 2021 r. RPP podniosła stopy łącznie o 440 pb. (PAP Biznes)

