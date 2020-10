Żabka walczy z plastikiem. Oddając butelki, otrzyma się bonus

Żabka

Żabka startuje z akcją zbiórki plastikowych butelek, za które będzie nagradzać klientów dodatkowymi punktami w programie lojalnościowym. Plastikowe odpady zwrócone do sklepów posłużą do produkcji nowych, pochodzących w 100 proc. z recyklingu butelek na wodę mineralną.

Plastik jest w tej chwili jednym z najbardziej problematycznych surowców w kontekście ochrony środowiska. Według WWF Polska w ciągu ostatnich 65 lat jego produkcja wzrosła z 2 do 348 mln ton rocznie, z czego 40 proc. stanowią plastikowe opakowania. Nieumiejętne gospodarowanie plastikiem powoduje, że przedostaje się on do środowiska, w tym do gleby, rzek, mórz i oceanów, siejąc spustoszenie. W morzach i oceanach ląduje rocznie ponad 8 mln ton plastiku - to odpowiednik jednej śmieciarki pełnej odpadów wrzucanych do wody co 1 minutę. Szacuje się, że na powierzchni oceanów już teraz unosi się około 100 mln ton plastiku.

Tymczasem tylko w UE konsumenci zużywają ok. 100 mld foliówek i 46 mld plastikowych butelek rocznie. Każdy mieszkaniec Europy generuje co roku ok. 31 kg śmieci z plastiku, ale tylko 30 proc. z nich jest poddawanych recyklingowi. - Razem z naszymi franczyzobiorcami i partnerami postanowiliśmy przetestować działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej - mówi Anna Gorączka, green officer w Żabka Polska.

Akcja będzie prowadzona w ponad 20 sklepach w Warszawie, a sieć wykorzysta w niej swoją aplikację żappka. Dzięki temu za oddane w sklepie plastikowe butelki klienci będą otrzymywać dodatkowe punkty lojalnościowe - żappsy.

- W ramach akcji zachęcamy naszych klientów do przynoszenia plastikowych butelek po napojach podczas zakupów. Nagradzamy ich za to punktami lojalnościowymi - żappsami. Zebrane opakowania posłużą nam do stworzenia nowych butelek na wodę marki własnej OD NOWA, pochodzących w 100 proc. z recyklingu. Dzięki temu wspólnie nadamy opakowaniom nowe życie i zamkniemy obieg plastiku. Akcja ma charakter pilotażowy i będzie prowadzona w 23 sklepach zlokalizowanych na warszawskiej Pradze. Gorąco zachęcam warszawiaków do wzięcia udziału w akcji i budowania nowych proekologicznych nawyków - mówi Anna Gorączka. - Wpływ plastiku to jeden z tematów, który jest istotny dla naszych klientów, interesuje ich w zakresie odpowiedzialności społecznej. Każdy z nas ma też swój mały wpływ i może małymi krokami zmieniać rzeczywistość i polepszać stan planety.

Butelki oddane przez klientów zostaną przetworzone na nowy surowiec. Posłużą do produkcji nowych plastikowych opakowań na wodę OD NOWA, pochodzących w 100 proc. z recyklingu.

Jak wynika z ubiegłorocznego badania „Postawy Polek i Polaków wobec ochrony środowiska” Kantar Millward Brown dla WWF Polska - 82 proc. Polaków uważa zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb za największe zagrożenie dla środowiska naturalnego. Mimo to ubiegłoroczny sondaż ARC Rynek i Opinia dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazał, że wciąż jedynie 66 proc. konsumentów deklaruje, że segreguje odpady, a tylko 58 proc. widzi sens w takich działaniach.