Klienci UPC Polska skarżą Play do UOKiK

Wenecja wprowadzi bilety wstępu do miasta dla turystów, choć nie wszyscy będa musieli zapłacić Turyści, którzy zechcą przyjechać do Wenecji na przyszłoroczny długi majowy weekend, będą musieli kupić wejściówkę do miasta, prawdopodobnie za od 3 do 10 euro. Rada miejska ostatecznie przegłosowała prawo, które od wiosny 2024 roku zobowiąże odwiedzających Wenecję do zakupu biletu w specjalnej aplikacji, która ma być gotowa za kilka tygodni - podała agencja informacyjna Ansa.