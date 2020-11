"1,29 zł za dezynfekcję paczki" - oszuści podszywają się pod DHL i InPost

fot. VideoFlow / Shutterstock

Jak bumerang wraca fala oszustw "na dopłatę do dezynfekcji przesyłki". Oszuści podszywają się pod firmy logistycznej m.in. DHL i InPost. Wysyłają wiadomości z informacją o konieczności zapłacenia niewielkiej sumy, ostrzega CERT Orange Polska.

Aby wpłacić 1,29 zł trzeba zalogować się do bankowości internetowej. Cyberprzestępcy przekierowują swoje potencjalne ofiary na stronę łudząco przypominającą prawdziwą domenę do logowania do bankowości elektronicznej. Tam za pomocą złośliwego oprogramowania, aplikacji oraz innych "sztuczek" przejmują dane osobowe oraz informacje niezbędne do zalogowania się na konto osobiste lub firmowe.

Uważajcie, sporo dziś tego wpada. Różne domeny, udają głównie InPost i DHL. Na każdej fałszywa bramka i - przynajmniej w dwóch przypadkach - 1.29 do "zapłacenia". pic.twitter.com/ZVupAohdka — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) November 17, 2020

– InPost nigdy nie wstrzymuje dostawy przesyłek z powodu braku dezynfekcji lub ubezpieczenia przesyłki!​​​​​​​ ​​​​​​​Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niereagowanie na wiadomości, których treść brzmi jak poniżej lub podobnie (przykładowa treść wiadomości przedstawiona na zdjęciu - przyp. red.) – ostrzega InPost.

Przykładowa treść wiadomości SMS wysyłana przez oszustów podszywających się pod firmę InPost / InPost

– Zwróć uwagę, czy strona, na którą przejdziesz, ma prawidłowy adres i czy jest zabezpieczona certyfikatem - adres www powinien być poprzedzony symbolem zamkniętej kłódki i zaczynać się od https:// – przypomina klientom DHL.

Oszuści korzystają z każdej okazji aby "dobrać się" do konta bankowego. W ciągu ostatniego miesiąca klienci m.in. PKO Banku Polskiego, Poczty Polskiej, firm kurierskich, serwisu OLX czy przedsiębiorcy czekający na decyzję z urzędu patentowego znaleźli się na celowniku wyłudzaczy.

Kliknij, aby przejść dalej / Bankier.pl

DF