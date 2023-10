Klienci ING bez dostępu do kilku usług

Nadchodzi weekend bez dostępu do "pieniędzy". Banki zapowiedziały przerwy techniczne W najbliższy weekend na klientów kilku banków czekają utrudnienia w korzystaniu z usług bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jak co tydzień na Bankier.pl publikujemy pełną listą przerw technicznych zaplanowanych przez instytucje na nadchodzący weekend. Sprawdź, czy twój bank planuje ograniczenia w dostępie do podstawowych usług.