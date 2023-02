Klienci Banku Millennium mogą korzystać już z wpłatomatów Euronetu

Od 30 stycznia 2023 roku klienci Banku Millennium mogą dokonywać wpłat we wpłatomatach Euronetu. Z urządzeń mogą korzystać wszyscy klienci, którzy posiadają kartę debetową, kredytową lub przedpłaconą. Transakcje realizowane będą analogicznie do tych wykonywanych w macierzystych wpłatomatach banku.

Bank Millennium poinformował, że jego klienci mogą już korzystać z wpłatomatów Euronetu. Takich urządzeń działa na rynku ponad 3 tysiące. Są one dostępne przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Z usługi wpłaty gotówki PLN we wpłatomatach Euronet skorzystać może każdy klient Banku Millennium posiadający kartę debetową, kredytową lub przedpłaconą. Opłaty za usługę naliczane są w zależności od kwoty transakcji zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.

Zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie banku Millennium nie pobiera opłat za korzystanie z usługi przy użyciu karty kredytowej. W przypadku skorzystania z usługi przy użyciu innej karty niż karta kredytowa instytucja nie pobierze opłaty, jeżeli łączna wartość wpłat gotówkowych we wpłatomatach Euronetu nie przekroczy 10 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym. W przeciwnym razie zostanie naliczona prowizja w wysokości 0,4 proc. liczona od wartości wpłat stanowiących nadwyżkę ponad 10 000 zł.

Bank informuje, że transakcje w sieci Euronet realizowane będą analogicznie do tych wykonywanych w macierzystych wpłatomatach Millennium. Po włożeniu karty do bankomatu i podaniu kodu PIN klient będzie potwierdzał zapoznanie się z regulaminem usługi. Następnie będzie miał możliwość umieszczenia banknotów we wpłatomacie. W kolejnym kroku urządzenie rozpozna i przeliczy banknoty oraz wyświetli na ekranie podsumowanie transakcji z prośbą o jej potwierdzenie.

Po skorzystaniu z usługi wpłacona gotówka jest od razu księgowana na rachunku powiązanym z kartą. Wyjątkiem są dni ustawowo wolny od pracy, kiedy wpłacona gotówka na rachunku powiązanym z kartą jest dostępna w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

