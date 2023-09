"Klątwa 35-latka" w Chinach - pracodawcy (i nie tylko) nie chcą starszych osób

CHINY Ambitne plany o energii odnawialnej nie działają. Emisja CO2 wzrosła Emisja CO2 w Chinach wzrosła o 10 proc. rok do roku w drugim kwartale 2023 r. – pisze w środę portal Al-Dżazira na podstawie danych brytyjskiej organizacji Carbon Brief. Obecnie Chiny, które zobowiązały się, że do 2060 r. osiągną neutralność węglową, odpowiadają za 30 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Ambitne cele chińskiej energetyki napotykają na znaczne przeszkody - komentują analitycy.