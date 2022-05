Klapa Narodowego Programu Mieszkaniowego? Najem na horyzoncie

fot. Unkas Photo / / Shutterstock

178 tys. mieszkań powinno powstawać w Polsce rocznie, by udało się zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy do 2030 r. Tymczasem, według najnowszych prognoz Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w tym roku liczba rozpoczętych inwestycji może spaść ze 165 tys. w 2021 r. do 125 tys. - pisze "DGP".

Sprzedaż nowych mieszkań spadnie zaś o 20–30 proc. - dodaje gazeta.

Wskazuje przy tym, że to m.in. efekt gwałtownie kurczącej się zdolności kredytowej Polaków. "Do tego ceny mieszkań systematycznie rosły – tylko w IV kw. 2021 r. o 17 proc. rok do roku. Przy fiasku programu +Mieszkanie plus+ wszystko to oznacza, że młodzi Polacy coraz częściej nie będą mieli alternatywy dla najmu" - podkreśla dziennik.

Mimo to, zaznacza gazeta, eksperci widzą szansę na nowe otwarcie. Nadziei upatrują m.in. w zaangażowaniu samorządów, zagospodarowaniu pustostanów i budownictwie modułowym.

Przeczytaj także Spowolnienie na rynku mieszkań przełoży się na spadki cen? Tak zmieniały się stawki od 2006 roku

(PAP)

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

dka/ ann/