Klabater przesuwa premierę gry. Spółka nie podała nowego terminu

Oferta Unibepu za ok. 95,6 mln zł brutto najkorzystniejsza w postępowaniu GDDKiA Oferta Unibepu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu GDDKiA Oddział w Olsztynie na rozbudowę drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki - Jeże - podała budowlana spółka w komunikacie. Wartość złożonej przez Unibep oferty wynosi ok. 95,6 mln zł brutto (ok. 77,7 mln zł netto).