Kilometrówka w górę. Rząd zdradza stawki

Po licznych apelach pracowników rząd zdecydował się na podniesienie kilometrówki. Opublikowano projekt rozporządzenia zawierający nowe stawki. Kto może mieć powody do radości?

Stawki za kilometrówkę oraz dietę nie były podwyższane od lat. Były liczne apele o podwyżki świadczeń z powodu, chociażby wysokiej inflacji. O ile te drugie doczekały się podwyżki, dopłaty do paliwa pozostawały na niezmienionym poziomie. Wkrótce może się to jednak zmienić. Rządowe Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość kilometrówki, czyli stawki z tytułu użytkowania prywatnego pojazdu do celów służbowych.

Przypomnijmy, że to pierwsza podwyżka kilometrówki od... listopada 2007 r.! A paliwa w ostatnim czasie biją cenowe rekordy.

Obecne i proponowane stawki kilometrówki Pojazd Stawka obecna Stawka proponowana Zmiana (w proc.) Samochód osobowy (silnik pow. 0,9 l) 0,5214 0,89 +70,7 Samochód osobowy (silnik pow. 0,9 l) 0,8358 1,038 +24,2 Motocykl 0,2302 0,69 +199,7 Motorower 0,1382 0,42 +203,9

Najwięcej skorzystają podróżujący motorowerem lub motocyklem - w tych kategoriach przewidziano wzrost stawek o blisko 200 proc. względem obecnie obowiązujących. Niestety podróżujący samochodami mają mniej powodów do radości, szczególnie ci, których auto ma silnik większy niż 0,9 l — a to zdecydowana większość polskich samochodów.

Zgodnie z projektem, maksymalne stawki kilometrówki, czyli za przejechanie 1 km, wzrosną: z 0,5214 do 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc., z 0,8358 do 1,038 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc., z 0,2302 do 0,69 zł dla motocykla, oraz z 0,1382 do 0,42 zł dla motoroweru.

Nie wiadomo, dlaczego Ministerstwo infrastruktury zdecydowało się na taki rozrzut w skali podwyżek — wszak litr paliwa niezależnie od rodzaju pojazdu kosztuje tyle samo.

Kilometrówka - kiedy przysługuje, jakie są limity, jak obliczyć?

Tzw. kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu, prowadzona jest przez pracodawcę w sytuacji, gdy w ramach obowiązków służbowych pracownik wykorzystuje swój prywatny samochód. Wysokość zwrotu jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, a także pojemności silnika.

By obliczyć należną kwotę, należy pomnożyć liczbę przejechanych kilometrów zawartą w ewidencji przebiegu pojazdu przez stawkę za 1 kilometr. Zwrot wydatków następuje w formie miesięcznego ryczałtu. Pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o używaniu prywatnego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Obowiązują jednak pewne limity kilometrów zależne od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony. Nie mogą one przekroczyć:

300 km — do 100 tys. mieszkańców;

500 km — ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców;

700 km — ponad 500 tys. mieszkańców.

JM