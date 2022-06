"Przez drogie paliwo kilometrówka i dieta powinny zostać podniesione". Jest apel do rządu

fot. Marian Weyo / / Shutterstock

Stawki za kilometrówkę oraz dietę nie były podwyższane od lat. W świetle coraz wyższej inflacji i rekordowych cen paliw pracodawcy i związkowcy apelują do rządu o zmiany przepisów.

Pracodawcy oraz związkowcy reprezentujący stronę społeczną w Radzie Dialogu Społecznego chcą podwyższenia ustawowych stawek za kilometrówkę oraz dietę – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Kilometrówka, czyli ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikowi za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych obliczany według przebytych kilometrów został ustalony i wprowadzony do polskiego prawa w rozporządzeniu ministra infrastruktury w marcu 2002 r. Ostatni raz stawki były podwyższane w 2007 r. i zdaniem reprezentantów strony społecznej są „nieadekwatne do rosnących kosztów paliwa”.

Podwyżki powinny również objąć stawki za diety wypłacane pracownikom w przypadku krajowych podróży służbowych. Obecnie jej wysokość wynosi 30 zł i nie była zmieniana od marca 2013 r. Ze strony resortu rodziny padła propozycja waloryzacji tej stawki do 38 zł, co dałoby wzrost o 26,7 proc.

Jednak zdaniem strony społecznej podwyższenie diety powinno być większe. Jeżeli miałby ona wzrosnąć analogiczne do płacy minimalnej, która w 2013 r. wynosiła 1600 zł brutto, zaś w 2022 r. już 3010 zł brutto, to dieta powinna wzrosnąć do stawki 56 zł.

Alan Bartman