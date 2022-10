Kilkuset rolników złożyło wnioski o zakup miałów węglowych z PGG

fot. Arkadiusz Lawrywianiec / / FORUM

Polska Grupa Górnicza otrzymała dotychczas kilkaset wniosków od rolników zainteresowanych ofertą zakupu miałów energetycznych do celów związanych z produkcją rolną. Pula węgla dla rolników nie została jeszcze wyczerpana - wynika z informacji przekazanej PAP w poniedziałek przez PGG.

Uruchomienie przez Polską Grupę Górniczą (PGG) specjalnej ścieżki sprzedaży miałów energetycznych dla rolników ogłosił w minioną środę na swojej stronie internetowej resort rolnictwa. O takich planach informowała wcześniej PAP.

"Program ruszył i cieszy się dużym zainteresowaniem. Do dziś wpłynęło już kilkaset wniosków o węgiel. Wnioski są na bieżąco weryfikowane i będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń" - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Podkreślił, że aby wniosek mógł być rozpatrzony, powinien być prawidłowo wypełniony i zawierać wszystkie niezbędne załączniki. Regulamin i szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie internetowej spółki, w strefie przeznaczonej dla klientów.

Rolnicy mogą kupić węgiel przeznaczoną dla nich ścieżką, poza sklepem internetowym. Jak zapowiadał w minionym tygodniu prezes PGG Tomasz Rogala, do końca tego roku producenci rolni będą mogli nabyć w tej formule 300 tys. ton miałów energetycznych. Taką samą ilość zarezerwowano na przyszły rok.

Rolnicy mogą aplikować o zakup co najmniej 25 ton miału energetycznego. Jak dowiedziała się PAP, złożone dotąd wnioski nie wyczerpały jeszcze 300-tysięcznej puli przeznaczonej na ten rok, choć wnioskowane zamówienia sięgnęły mniej więcej dwóch trzecich tego wolumenu.

Regulamin sprzedaży oraz formularz, za pomocą którego producenci rolni zużywający miały energetyczne dla celów związanych z produkcją rolną mogą zgłaszać wolę zakupu tego paliwa w PGG, znajduje się na stronie internetowej spółki. Wnioski mają być przyjmowane do końca października (z możliwością wydłużenia lub skrócenia tego terminu, kiedy np. limit węgla zostanie wyczerpany) i będą weryfikowane według kolejności wpływu.

O tym, że PGG przygotuje ścieżkę sprzedaży 600 tys. ton węgla dla rolników, informował pod koniec września br. na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wcześniej, podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział PAP, że rząd przygotowuje rozwiązania pozwalające na szybsze kupno i dostarczanie węgla dla rolników produkujących m.in. w szklarniach.

Obecnie Polska Grupa Górnicza oferuje też miały energetyczne w swoim sklepie internetowym. Podczas dotychczasowych sesji sprzedażowych, organizowanych w poniedziałki, środy i piątki, podaż tego paliwa przekraczała popyt. Natomiast podczas sesji we wtorki i czwartki w e-sklepie oferowany jest najbardziej poszukiwany na rynku węgiel opałowy - ok. 50 tys. ton tygodniowo. Podczas każdej takiej sesji opał usiłuje kupić ok. 140 tys. chętnych.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ mk/