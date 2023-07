Kilkaset złotych więcej na osobę. Tak wzrosły koszty wakacji. Zobacz 10 wykresów

Polacy szykują się na droższe wakacje. Ceny noclegów znacząco wzrosły. Podwyżki widoczne są zarówno w Polsce, jak i w cenach zagranicznych wyjazdów, wynika z badania Związku Banków Polskich pt. „Plany wakacyjne Polaków”. Przygotowaliśmy 10 wykresów, o kosztach tegorocznych wyjazdów.

fot. Sunny studio / / Shutterstock

1. Kilkaset złotych więcej na osobę. Tak wzrosły koszty wakacji

Przy kalkulowaniu wakacyjnych wydatków Polacy uwzględnili rosnące ceny. Wyniki badania opublikowanego w raporcie „Wakacyjny portfel Polaków 2023” wskazują, iż ponad polowa badanych (52 proc.) deklaruje, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku. Z drugiej strony medalu - są osoby, które nie zamierzają wydawać więcej pieniędzy na wakacje. Ta grupa stanowi 36 proc. ankietowanych - wynika z badania „Plany wakacyjne Polaków” przeprowadzonego na początku czerwca przez Mindes&Roses na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

– Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w bieżącym roku 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł. Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy nawet o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Warto pamiętać, że jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszyć – komentuje dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

fot. Związek Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

2. Co trzeci Polak wyda na wakacje od 2500 do 5000 zł

Z badania ZBP wynika, że na tegoroczne wakacje Polacy planują wydać wyższe sumy. Autorzy badania zapytali także o "widełki" kwotowe, w których ankietowani chcą się zmieścić ze wszystkimi kosztami.

Najwięcej osób, średnio co trzeci Polak, zamierza wydać od 2500 zł do 5000 zł na wyjazdy wakacyjne w 2023 r. Z kolei blisko co czwarty ankietowany zadeklarował wydatki na podróże w granicach 1500 do 2500 zł. Natomiast 18 proc. osób wskazało, że zamierza zmieścić się ze wszystkimi wakacyjnymi kosztami wyjazdów w kwocie 1500 zł. Wyższe wydatki na poziomie pomiędzy 10 000 a 15 000 zł przewiduje 4 proc. badanych, a powyżej 15 000 zł - tylko 2 proc. Polaków.

fot. Związku Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

3. Koszty wakacji nie będą finansowane kredytem. Przynajmniej w większości przypadków

Wakacyjne wydatki będą wyższe, ale 85 proc. Polaków (biorących udział w badaniu) zdecydowanie lub raczej nie planuje zaciągać kredytu na ich sfinansowanie, wynika z raportu Związku Banków Polskich. Jednocześnie 6 proc. ankietowanych wskazało, że będzie korzystać z pożyczki w celu pokrycia kosztów związanych z planowanymi wyjazdowymi aktywnościami. Z kolei 5 proc. osób jeszcze "nie wie", czy będzie potrzebować kredytu na opłacenie najbliższych wakacji.

fot. Związku Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

4. Prawie połowa Polaków spędzi wakacje we dwoje

Jak wakacje to we dwoje - na taki wyjazd decyduje się 45 proc. osób biorących udział w badaniu zrealizowanym na zlecenie Związku Banków Polskich. Z kolei co piąty ankietowany wskazał, że wyjazd spędzi w gronie trzech osób. Na samotne eskapady wybiera się 10 proc. badanych.

fot. Związku Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

5. "Piękna nasza Polska cała"

Większość Polaków planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju. Obecnie deklaruje tak 58 proc. Polaków, wynika z badania „Plany wakacyjne Polaków”. Dla porównania w ubiegłym roku wypoczynek w Polsce planowało 61 proc. osób.

"O 4 pp. wzrósł za to odsetek osób, które planują zagraniczny wyjazd. Obecnie taką chęć wyraża 22 proc. badanych. Bez wątpienia ma to związek z cenami w kraju. Trudno się dziwić, że skoro i tak płacimy za wypoczynek, to wybieramy te kraje, które kuszą nie tylko zbliżonymi cenami, ale też gwarancją pięknej pogody" - czytamy w raporcie „Wakacyjny portfel Polaków 2023” opracowanym przez Związek Banków Polskich.

fot. Związku Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

6. Jak nie wakacje, to remont. Co trzeci Polak go planuje

Wśród dodatkowych wydatków w trakcie lata Polacy uwzględniają nie tylko podróże (45 proc. ankietowanych), ale również koszty związane z remontem mieszkania. To ponadprogramowe wydatki w domowym budżecie dla blisko co trzeciej osoby biorącej udział w badaniu. Podczas letnich miesięcy Polacy zamierzają większą uwagę zwrócić na swoje zdrowie (21 proc. respondentów). Natomiast dla 18 proc. dodatkowym kosztem będzie udział w imprezach okolicznościowych.

fot. Związek Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

7. Taniej można pojechać pociągiem

Autorzy raportu ZBP policzyli, ile trzeba zapłacić za transport do wybranego miejsca wypoczynkowego w Polsce na wybranych przez siebie kierunkach. Koszt przejazdu samochodem z Warszawy do Kołobrzegu waha się od ok. 355 zł (auto z napędem benzynowym) do 107,91 zł (elektryk). Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za przejazd na tym odcinku pociągiem (dla czteroosobowej rodziny 2+2). Według ofert dostępnych na 11 lipca br. cena dla wybranych podróżnych wynosi łącznie 191,68 zł - przejazd pociągiem IC.

Jak wskazują autorzy raportu, w celu obliczenia szacunkowego kosztu przejazdu przyjęto, że "koszt benzyny PB 95 to 6,48 zł/litr (stan na 2 czerwca), oleju napędowego 6,08 zł/l a spalanie samochodu na trasie to średnio 8l/100km. W przypadku samochodu na napęd LPG cena wynosi 2,87 zł/l przy średnim spalaniu 10l/100 km [...]. W obliczeniach uwzględniono podróże samochodem elektrycznym. Autorzy założyli, że posiadacze „elektryków” będą ładować auto w domu. W 2023 r. średnia cena 1 kWh to 0,79 gr, natomiast średnie „spalanie” pojazdu elektrycznego na 100 km poza miastem to 20 kWh.

fot. Związek Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

8. Rekordowe podwyżki cen noclegów

"Wybierając się na Mazury, w Ostródzie za tygodniowy pobyt w apartamencie zapłacimy 4 549 zł za dwie osoby, a 4 815 zł, jeśli jedziemy z dwójką dzieci. Wśród najdroższych miejscowości nadmorskich jest Świnoujście. Tygodniowy pobyt w tym mieście to koszt w wysokości 4 327 zł za dwie osoby dorosłe

i 4 877 zł w przypadku dwóch osób dorosłych z dwójką dzieci. Natomiast na wakacje w Karpaczu wydamy odpowiednio 2 918 zł – za dwie osoby dorosłe i 3 340 zł – za czteroosobową rodzinę" - czytamy w raporcie. Jednak dane za ostatnie tygodnie wskazują, że wczasowicze mogą w niższych cenach zarezerwować nocleg.

fot. Związek Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

Więcej trzeba będzie zapłacić także za wakacje na łonie natury w agroturystyce. Za tygodniowy pobyt w górach we dwoje zapłacimy średnio 4 867 zł, czyli ponad dwa razy więcej niż jeszcze rok temu, wskazują autorzy raportu. Natomiast podróżni preferujący pobyt all inclusive również muszą liczyć się z podwyżkami. W niektórych przypadkach wyjazdy będą co najmniej o 50 proc. droższe.

fot. Związek Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

9. Droższe wejściówki do parków rozrywki

Podwyżki są także widoczne w cenach biletów do parków rozrywki. Najwięcej trzeba zapłacić za wstęp do Energylandii - 189 zł za bilet normalny lub 139 zł za bilet ulgowy. W obu przypadkach koszt wejściówki zwiększył się o 30 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

fot. Związek Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

10. Nie każdego stać na wakacje

Osoby, które nie planują wakacyjnych wyjazdów, z reguły jako powód wskazały pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej (41 proc.) oraz zbyt duży wzrost cen wyjazdów, aby mogły sobie na nie pozwolić (25 proc.). Ankietowani w badaniu wskazywali również, że "zazwyczaj nie korzystają z tego rodzaju wyjazdów" (31 proc.).

fot. Związek Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

Przedstawione wykresy stanowią część raportu "Wakacyjny portfel Polaków 2023" opracowanego przez Związek Banków Polskich. Raport oparty jest o wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses, techniką wywiadów internetowych w czerwcu 2023 roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie (18+) Polaków liczącej 1000 osób. Dokument został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz dane wewnętrzne/