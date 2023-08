Kilkanaście tysięcy oszczędności na podatku. Z zakupem mieszkania warto poczekać

W Polsce na wynajmie mieszkań zarabia ok. 800 tys. osób Mimo wzrostu cen nieruchomości mieszkania pod wynajem wciąż mogą być opłacalną formą lokowania kapitału. Na polskim rynku jest obecnie ok. 1,1 mln lokali oferowanych do wynajęcia przez osoby prywatne, a popyt ciągle rośnie....