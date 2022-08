Kilka dodatków węglowych na jeden piec? To możliwe

Horrendalne ceny węgla na składach są zaporowe dla wielu gospodarstw domowych. Koszty ogrzania domu wzrosły o 200 proc. względem ubiegłych lat. Dlatego rząd zaproponował kolejną formę dopłat do surowca - dodatek węglowy. Kto go dostanie, ile wyniesie, co z wnioskami i kiedy pieniądze trafią na konto? Przyglądamy się ustawie.