Kijów zaatakowany dronami. Kliczko: Uszkodzone budynki mieszkalne

Stolica Ukrainy została zaatakowana przy użyciu dronów - poinformował w poniedziałek rano Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o wybuchach w centrum miasta.

"Wybuchy w Kijowie. Stolicę zaatakowano dronami kamikadze. Rosjanie myślą, że im to coś pomoże, ale takie działania przypominają agonię" - napisał Jermak na serwisie Telegram. (https://t.me/s/ermaka2022/1442).

Ukraina potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej - podkreślił Jermak. Zaapelował: "nie ma czasu na powolne działania. Więcej broni do ochrony nieba".

🌐 The attack on #Kyiv tonight by kamikaze drones. Kyiv Mayor Vitali #Klitschko confirmed an explosion in the #Shevchenko district of the city pic.twitter.com/zv3w566WwG