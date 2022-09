Kightley (NBP): Do końca roku inflacja powinna delikatnie spadać

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

Do końca roku inflacja powinna delikatnie się obniżać, a większe spadki jej dynamiki powinny być widoczne w 2023 r. - powiedziała w TVP Info wiceprezes NBP Marta Kightley.

Zapytana o to, o czym świadczy 16,1-proc. odczyt inflacji w sierpniu, Kightley powiedziała: "To świadczy o tym, że (...) w okolicach lata tego roku mamy do czynienia z sytuacją, gdy inflacja ma najwyższy poziom. Teraz powinniśmy trzymać ten poziom i ona delikatnie powinna do końca roku spadać. (...) W znacznym stopniu zobaczymy spadki inflacji w przyszłym roku" - powiedziała.

"Jak patrzymy na 16,1 proc., to 10 pkt proc. (...) za to odpowiada wojna na Ukrainie w dużej mierze. To jest energia, żywność, których cena mocno wzrosła" - dodała.

Kightley: Podwyżka płacy minimalnej nie zmienia bardzo scenariusza na '23

Zapowiedziana przez rząd podwyżka płacy minimalnej nie zmienia bardzo scenariusza w gospodarce na 2023 r. - powiedziała w TVP Info wiceprezes NBP Marta Kightley.

"Nie będziemy mieć Ankary w Warszawie. Przyjrzeliśmy się podwyżce płacy minimalnej i to nie jest tak, że to bardzo zmienia nasz scenariusz tego, co będzie się działo w przyszłym roku. Prognozujemy sobie mniej więcej jak będą rosły płace w przyszłym roku i to tego obrazu zdecydowanie nie zmienia. Proszę pamiętać, że gospodarstwa domowe najbardziej dotknięte inflacją to są te najmniej uposażone. (...) Nie będziemy mieć scenariusza tureckiego" - powiedziała.

Rząd zapowiedział podwyżkę płacy minimalnej w pierwszej połowie 2023 r. o niecałe 16 proc. rdr, a w drugiej połowie o niemal 20 proc.

Kightley: Na koniec '23 CPI ok. 6 proc., jeżeli utrzymana zostanie tarcza antyinflacyjna

Na koniec 2023 r. inflacja w Polsce może obniżyć się do ok. 6 proc., jeżeli utrzymana zostanie tarcza antyinflacyjna i pamiętając o niepewności co do ustalenia cen regulowanych w przyszłym roku - poinformowała w TVP Info wiceprezes NBP Marta Kightley.

"Do końca jeszcze nie wiemy, jak będą wyglądać ceny regulowane, nie wiemy dokładnie jak będzie wyglądała tarcza antyinflacyjna. Musimy na to wszystko spojrzeć. Dla nas jest jasne i co ewidentnie wychodzi nie tylko z naszych modeli, ale też z innych to to, że inflacja będzie spadała w przyszłym roku. Na koniec roku, jeżeli tarcza antyinflacyjna będzie utrzymana, to ona powinna być gdzieś w okolicach 6 proc." - powiedziała. (PAP Biznes)

