Kightley: Inflacja bazowa w styczniu prawdopodobnie obniżyła się

Inflacja bazowa w styczniu prawdopodobnie - tak jak pozostałe główne składowe inflacji CPI - ponownie obniżyła się - napisała w komentarzu dla PAP Biznes Marta Kightley, wiceprezes NBP - pierwszy zastępca prezesa NBP.

Według wstępnego odczytu GUS inflacja w styczniu obniżyła się do 3,9 proc.

"To ogromny sukces, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę skalę szoku, z jakim zmagaliśmy się w ubiegłych latach. Przypomnę, że w lutym 2023 r., inflacja w dużej mierze wywołana, podbijana przez skutki zaburzeń zewnętrznych, w tym związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, wyniosła 18,4 proc. Kolejne 11 miesięcy przyniosło jej wyraźny, postępujący spadek. W efekcie w styczniu dynamika CPI była blisko 5-krotnie niższa niż w szczycie z 2023 r." - napisała wiceprezes NBP.

"Po części to oczywiście efekt wygasania wcześniejszych szoków i związanego z tym spadku dynamiki cen żywności i energii. Ale dużą rolę w spadku inflacji odgrywa również dobra polityka pieniężna NBP, która ograniczyła efekty drugiej rundy i nie dopuściła do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. Zwróćmy uwagę, że od marca ubiegłego roku istotnie obniża się inflacja bazowa (czyli inflacja po wyłączeniu cen energii i żywności). Na dziś wiemy, że w grudniu wyniosła ona 6,9 proc., a wiec była o 5,4 pkt. proc. niższa niż w marcu ub.r. Jeżeli chodzi o styczeń, to na razie nie mamy odczytu tej miary inflacji, ale najprawdopodobniej - tak jak pozostałe główne składowe inflacji CPI - ponownie się obniżyła" - dodała.

Kightley wskazała, że działania NBP nakierowane na walkę z inflacją były odpowiednie, podejmowane we właściwym momencie i skuteczne.

"I NBP będzie nadal działać w taki sposób. Celem banku centralnego jest bowiem trwałe sprowadzenie inflacji do średniookresowego celu NBP" - napisała. (PAP Biznes)

