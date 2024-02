Kierwiński: Naprawa Black Hawka to gigantyczny koszt. Wyniki audytów w MSWiA pod koniec tygodnia

Wyniki audytów dotyczących incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk, wybuchu granatnika oraz polityki kadrowej w ministerstwie, opinia publiczna pozna pod koniec tygodnia bądź w poniedziałek lub wtorek w następnym tygodniu - powiedział w poniedziałek w TVN 24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

/ Policja.pl

Zapytany o to, kiedy można spodziewać się wyników audytów m.in. ws. wybuchu granatnika, incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk i polityki kadrowej w ministerstwie, odpowiedział, że w połowie miesiąca będą te raporty. "Pewnie na koniec tego tygodnia, najpóźniej w poniedziałek, wtorek w przyszłym tygodniu państwo jako dziennikarze i opinia publiczna zapozna się z wynikami tych raportów" - powiedział.

Dopytywany o to, czy ma już jakieś informacje, m.in. związane z kosztem naprawy śmigłowca Black Hawk, powiedział, że tak. "To gigantyczny koszt, rzeczywiście ten Black Hawk jest uziemiony do maja - wtedy ma skończyć się remont" - powiedział. Dopytywany o kwotę naprawy wszystkich uszkodzeń, powiedział, że jest ona trochę wyższa niż 2 mln złotych.

Wskazał, że szokuje go to, że zaraz po tym incydencie nie zakończono w ministerstwie postępowania szkodowego. "To my, jako nowa ekipa zakończyliśmy to postępowanie szkodowe" - dodał. Wskazał, że niezakończenie tego postępowania oznaczałoby to, że "osoby potencjalnie odpowiedzialne nie zapłaciłyby nawet złotówki za to, do czego doprowadziły".

"My skończyliśmy postępowanie szkodowe w tym zakresie, chociaż część pieniędzy pewnie uda się odzyskać z ubezpieczenia" - powiedział

Zaznaczył, że cała ta sytuacja budzi kilka wątpliwości. "Sam wylot tego Black Hawka na imprezę (...) odbywał się na przysłowiową +gębę+". Dodał, że szokujące jest także to, że po tym wypadku osoba, która pilotowała ten samolot dostawała podwyżki.

Do incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk, który zerwał przewód odgromowy linii energetycznej w pobliżu osób obserwujących przelot, doszło 20 sierpnia 2023 r. podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą niedaleko Ciechanowa.

Zgodnie z art. 174 Kodeksu karnego, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a jeżeli sprawca działa nieumyślnie, grozi mu kara więzienia do lat trzech.(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ mark/