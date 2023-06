Kierowcy zdjęli nogę z gazu. Zanotowano mniej przekroczeń dozwolonej prędkości

Via Carpatia. Jarosław Kaczyński: To poważny element rozwoju regionu Via Carpatia to poważny element rozwoju regionu. Mimo różnych przeszkód, od nas niezależnych, w 2026 r. ta trasa będzie. Warto mówić o tym, kto to zrobił, kto się w to zaangażował, kto miał plany, które służą naszej ojczyźnie – mówił w sobotę na Podkarpaciu prezes PiS Jarosław Kaczyński.