Kiepski czas dla IT? Kilkadziesiąt tysięcy pracowników straciło pracę

fot. Photobank.kiev.ua / / Shutterstock

Rok 2023 był czasem dużych zmian na rynku pracy w IT, zwłaszcza w globalnych korporacjach. Pracę straciło ponad 262 tysiące zaskoczonych tym specjalistów, o których jeszcze nie tak dawno firmy zaciekle walczyły, prześcigając się w oferowanych zarobkach i benefitach. Co zmieniło się w ciągu ostatnich miesięcy?

Według serwisu LayOffs w 2023 roku pracę w IT straciło blisko 262 tys. osób zatrudnionych na etatach. Do tego dochodzi jeszcze około 60 tys. osób pracujących w outsourcingu IT, przede wszystkim programistów. Najwięcej osób zwolniono w USA, bo około 179 tys. Jednak nie najlepiej sytuacja wyglądała też w Indiach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i w Szwecji. Najwięcej specjalistów zwolnili giganci: Amazon, Meta, Accenture, Microsoft i Google. Duże zwolnienia dotyczyły także doskonale znanych platform internetowych, jak Twitter, Pinterest, Groupon, czy Spotify. Redukcje nie ominęły także mniejszych firm i startupów.

Do głównych powodów redukcji etatów należało zmniejszenie inwestycji w e-commerce, ale także kłopoty rynkowe oraz automatyzacja i optymalizacja procesów, co spowodowało, że ludzka praca może zostać w niemałej mierze ograniczona. Sporą rolę zaczęła tu odgrywać sztuczna inteligencja, która sprawiła, że coraz więcej firm wykorzystuje ją przy programowaniu.

Więcej zwolnień na początku roku?

Choć początek ubiegłego roku zaskoczył wszystkich ogromnymi zwolnieniami w branży IT, to wyglądało na to, że zakończy się dość spokojnie. Z danych LayOffs wynika, że fala zwolnień wyraźnie wyhamowała. Jednak w grudniu wypowiedzenia otrzymało 25 tys. pracowników branży technologicznej.

Z kolei styczeń 2024 znów przyniósł wzrost redukcji zatrudnienia w tym sektorze. Swoich pracownikom wypowiedzenia wręczyły 104 firmy. Zwolniono łącznie blisko 29 tys. osób.

Największe redukcje przeprowadzono w firmach SAB (8000), Microsoft (1900), Unity (1800), Wayfair (1650), Flipkart (1100), Google (1000) oraz eBay (1000). Ostatnie dni stycznia przyniosły też ogromne redukcje w Block (1000) oraz PayPal, które zwolniło aż 2500 osób, co odpowiada 9 proc. zatrudnionych.

Największe redukcje miały miejsce w branży handlu i finansach.

W Polsce rok zapowiada się optymistycznie

Tymczasem raport „Sytuacja na rynku IT” przygotowany przez SW Research na zlecenie All IT Cl wskazuje, że rozpoczęty właśnie rok zapowiada się dla polskiej branży dość optymistycznie.

Poprawy sytuacji na rynku spodziewa się 38,8 proc. uczestników badania, a 44,4 proc. sądzi, że 2024 r. nie będzie gorszy od poprzedniego. Głównym argumentem dla respondentów jest dalszy rozwój technologii i postęp w cyfrowej transformacji (35,5 proc.) oraz nowe zlecenia i klienci (11,3).

Jako jedno z największych zagrożeń dla sytuacji pracowników sektora IT, uczestnicy badania wskazują aspekty związane z rozwojem AI i automatyzacją pracy (51,3 proc.). Ponadto, aż 40,6 proc. osób uważa, że problemem może być również wzrost kosztów prowadzenia działalności, 32,5 proc. obawia się „długu technologicznego”, a 23,8 proc. spadku konkurencyjności polskich programistów na świecie.