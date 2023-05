Kiedy najłatwiej o wypadek przy pracy? Eksperci to oszacowali

Stopa bezrobocia w Szwecji najniższa od 14 lat. Spadła do 6,3 proc. Uczą się na brytyjskich błędach? Obecnie w Szwecji pracodawcy powstrzymują się od zwolnień, by w przyszłości uniknąć problemów z rekrutacją. To jeden z powodów najniższej od 14 lat stopy bezrobocia rejestrowanego, która spadła do 6,3 proc.