Kiedy kolejni uczniowie wrócą do szkół? Minister zdrowia odpowiada

Niedzielski: Rekomenduję, by nie posyłać do szkół starszych uczniów jeszcze przez dwa tygodnie

Rekomenduję, by nie posyłać do szkół starszych uczniów jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie – powiedział w środę w rozmowie z portalem Wirtualna Polska minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obostrzenia trzeba luzować ostrożnie.