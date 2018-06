Kiedy fiskus zażąda zwrotu 50 000 zł?

Tysiące Polaków skorzystały z tak zwanej ulgi meldunkowej, ponieważ był to łatwy sposób na uniknięcie podatku PIT od zysku ze sprzedaży nieruchomości. Bardzo przykrym przypomnieniem o uldze może być interwencja fiskusa, który kwestionuje prawo podatnika do skorzystania z niej i domaga się wpłaty należnego podatku PIT (razem z odsetkami).

Mowa o nieruchomościach nabytych od początku 2007 r. do końca 2008 r. Wielu beneficjentów wspomnianej ulgi już zapomniało o jej istnieniu. Krajowe media informują o coraz częstszych przypadkach osób zobowiązanych do oddania nawet 30-50 tys. zł. Na szczęście z pomocą podatnikom niedawno przyszedł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jedno oświadczenie teraz może być na wagę złota

Problemu związanego z ulgą meldunkową nie można zrozumieć bez znajomości podstawowych zasad działania wspomnianej ulgi. Warto zatem przynajmniej pobieżnie przypomnieć pewne kwestie. Opisywana ulga meldunkowa została wprowadzona na początku 2007 roku. Wiele osób skorzystało jednak z niej nieco później, aby uniknąć podatku PIT naliczanego przez fiskusa po sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej (nabytej w latach 2007-08). Mowa o sprzedaży prywatnej nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia, bo taka transakcja co do zasady podlega opodatkowaniu. Co ciekawe, w ramach ulgi meldunkowej można było uwzględnić również transakcje dotyczącą sprzedaży wcześniej nabytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Osoby korzystające z ulgi meldunkowej unikały podatku pod warunkiem wcześniejszego zameldowania w sprzedawanej nieruchomości (na pobyt stały) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Fiskus dodatkowo wymagał właściwego rozliczenia ulgi meldunkowej w rocznej deklaracji PIT i złożenia odpowiedniego oświadczenia o spełnianiu warunków uprawniających do ulgi. To właśnie oświadczenie podatnika ma kluczowe znaczenie w kontekście obecnych sporów z urzędami skarbowymi. Wedle pierwotnych przepisów, wspomniane oświadczenie trzeba było dostarczyć fiskusowi przed upływem 14 dni od sprzedaży lokum. Dopiero nowelizacja przepisów podatkowych z 6 listopada 2008 r. wprowadziła obowiązek przedstawiania oświadczenia przy okazji składania rocznego PIT-u.

Dość kuriozalne wymagania fiskusa dotyczące oświadczenia o spełnianiu warunków do ulgi meldunkowej po kilku latach okazały się przyczyną kłopotów wielu podatników. Niektóre takie osoby w ogóle nie wiedziały o konieczności składania wspomnianego oświadczenia (zwłaszcza w terminie 14 dni od sprzedaży lokum). W innych przypadkach treść oświadczenia po latach została zakwestionowana przez urzędników. Pomyłki i nieścisłości w redagowaniu oświadczenia przez podatników wynikały z braku oficjalnego wzoru takiego pisma. Można zatem uznać, że fiskus w pewnym stopniu przyczynił się do obecnego zamieszania. Kolejną kwestią jest zasadność dostarczania urzędnikowi osobnego oświadczenia dotyczącego ulgi (oprócz deklaracji PIT). Samo skorzystanie z ulgi meldunkowej można było bowiem potraktować jako dorozumiane oświadczenie podatnika o spełnianiu ustawowych warunków (patrz okres zameldowania).

Sądy bywają bardziej łaskawe dla podatnika niż fiskus

Wielu podatników kwestionuje restrykcyjne stanowisko fiskusa, który zarzucając sprzedawcom mieszkań uchybienia formalne (np. brak odpowiedniego oświadczenia), teraz domaga się zwrotu korzyści uzyskanych dzięki zastosowaniu ulgi meldunkowej oraz odsetek. Często zdarza się, że postępowania w tej kwestii bywają wszczynane niedługo przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Warto pamiętać, że taki termin jest naliczany dopiero od końca roku, w którym trzeba było zapłacić podatek PIT i złożyć roczną deklarację (uwzględniającą ulgę meldunkową).

Sprawą osób zmuszonych do wpłaty zaległego podatku po zakwestionowaniu prawa do ulgi meldunkowej zajmował się już między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich. Interwencja wspomnianej instytucji w połączeniu z zainteresowaniem mediów oraz organizacji pozarządowych sprawiła, że fiskus nieco złagodził swoje podejście i częściej zaczął umarzać postępowania wobec pechowych podatników. Wydaje się jednak, że lepszą wiadomością są korzystne dla podatnika wyroki sądów administracyjnych. Jeden z takich wyroków niedawno zapadł przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (zobacz Wyrok NSA z 11 kwietnia 2018 r. o sygnaturze akt 1960/17 ). W ramach tego kwietniowego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że oświadczenie o spełnianiu warunków ulgi meldunkowej mogło zostać złożone przez podatnika w formie dorozumianej (np. w akcie notarialnym).

Na niekorzyść fiskusa świadczy fakt, że nie zostały sprecyzowane wymagania dotyczące formy i treści spornego oświadczenia. Zdaniem NSA, w opisywanej sytuacji wątpliwości trzeba rozstrzygać na korzyść podatnika. Takie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zwolniło pechowego sprzedawcę mieszkania z obowiązku zapłaty 80 000 zł. Kwietniowy wyrok NSA wpłynie na orzecznictwo sądów administracyjnych, co jest dobrą wiadomością dla osób spierających się z fiskusem w kwestii ulgi meldunkowej.

Andrzej Prajsnar