Kiedy ZUS a kiedy pracodawca? Kto płaci świadczenia w razie choroby, wypadku i rodzicom

fot. MIA Studio / / Shutterstock

W czasie choroby, po wypadku, za czas urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego pracownicy podlegający ubezpieczeniu chorobowemu lub wypadkowemu mogą liczyć na świadczenia. Wyjaśniamy, kiedy ZUS, a kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński czy zasiłek wyrównawczy.

Sytuacja pracowników pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego czy zdrowotnego jest zróżnicowana. Niektórzy chorujący, opiekujący się dzieckiem czy osoby po wypadkach muszą czekać na przelew z ZUS, inni otrzymują pieniądze od pracodawcy. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i z czego finansowane są świadczenia dla pracowników

Świadczenia wypłacane w czasie choroby

Zasiłek chorobowy mają obowiązek wypłacać pracodawca lub ZUS. Przepisy w tej kwestii są bardzo precyzyjne i jednoznaczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią zasady dotyczące pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Tym pracownikom pracodawca zobowiązany jest płacić zasiłek chorobowy jedynie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez cały okres choroby przez pracodawcę, który zatrudnia powyżej 20 osób. W innych sytuacjach od 15 lub 34 dnia choroby zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Pracownik ma możliwość sprawdzenia daty wypłaty zasiłku na platformie PUE ZUS.

Świadczenia wypłacane po wypadku przy pracy lub na skutek choroby zawodowej

Po wypadku przy pracy lub stwierdzeniu choroby zawodowej pracownik ma prawo do takich świadczeń jak:

zasiłek chorobowy

świadczenie rehabilitacyjne

zasiłek wyrównawczy

jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

renta z tytułu niezdolności do pracy

dodatku pielęgnacyjnego

pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne są wypłacane przez pracodawcę kiedy zatrudnia on powyżej 20 pracowników. W przypadku kiedy pracodawca nie zatrudnia 20 osób płatnikiem tych świadczeń jest ZUS i pracownik musi oczekiwać na wypłaty dokonywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, których termin może różnić się od terminu wypłaty wynagrodzenia za prace.

Przeczytaj także Zwolnienie lekarskie na dziecko a prawo do zasiłku opiekuńczego w 2023 roku

Płatnikiem rent, dodatku pielęgnacyjnego oraz jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy jest również ZUS. Świadczenia te finansowane są ze składek odprowadzonych przez pracodawcę na ubezpieczenie wypadkowe.

Zasiłek macierzyński i urlop ojcowski

Rodzice korzystający z tzw. urlopu macierzyńskiego otrzymują świadczenia finansowane z systemu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że nie jest to koszt ponoszony przez pracodawcę, ale przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzic korzystający z urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego otrzymuje świadczenia, które są wypłacane przez ZUS. W sytuacji kiedy pobiera je w trakcie zatrudnienia, a jego pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, wpływają one na rachunek bankowy pracownika od pracodawcy, jednak to nie pracodawca je finansuje.

60 dni opieki na dziecko z ZUS

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad chorym dzieckiem niezbędny jest wniosek pracownika. Pracodawca będzie widział zwolnienie lekarskie swojego pracownika na koncie w PUE. Jednak żeby został wypłacony zasiłek opiekuńczy, pracownik musi złożyć wniosek Z-15a, zasiłek opiekuńczy również finansowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek wyrównawczy