Kiedy RPP przestanie podnosić stopy procentowe? Prezes Glapiński zabiera głos

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Na wrześniowym posiedzeniu członkowie RPP postanowili podnieść stopy procentowe tylko o 25 pb. Skala podwyżki była zgodna z oczekiwaniami analityków, większe wątpliwości budzą kolejne decyzje Rady. Czy to już koniec cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej? Dziś głos zabiera prezes NBP Adam Glapiński.

"Przez ostatnie kwartały podejmowaliśmy - jako RPP - decyzje o zacieśnieniu polityki pieniężnej w warunkach wysokiej inflacji, ale przy korzystnej lub bardzo korzystnej koniunkturze gospodarczej, która utrzymywała się mimo trwającej za naszą wschodnią granicą wojny. Obecnie inflacja nadal rośnie, choć znacznie wolniej niż dotychczas. Sytuacja w gospodarce jest nadal bardzo korzystna, ale widzimy coraz więcej sygnałów wyraźnego spowolnienia aktywności' - zaczął prezes Glapiński.

Szef NBP ocenił, że w mediach nadużywane jest określenie "kryzys". Jego zdaniem to, co się dzieje w polskiej gospodarce, nie jest kryzysem. Glapiński tłumaczył, że kryzys objawia się wysoką stopą bezrobocia, a towarzyszy mu raczej deflacja, a nie wysoka inflacja.

"Problem inflacji pochodzi z zewnątrz" - stwierdził Glapiński. Jego zdaniem czynniki zewnętrzne odpowiadają za 3/4 inflacji.

"Czekają nas trudniejsze czasy" - przewiduje prezes polskiego banku centralnego. "Całą gospodarkę światową. Jak mówię nas, to nie mam na myśli Polski, bo w Polsce nic osobnego nie występuje. Całą gospodarkę światową, cały świat Zachodu a nie tylko. Ogromne problemy są w Chinach, drugiej gospodarce świata, gdzie sposób walki z Covidem (...) powoduje ogromne problemy.

"Trudniejszy czas polega m.in. na wyższej inflacji, a ta wyższa inflacja zacznie być niedługo jednoczesna ze stagnacją. Ze spowolnieniem wzrostu, a nawet stagnacją. A w niektórych krajach z recesją. W Polsce recesji nie przewidujemy" - powiedział Glapiński. "W Polsce sytuacja jest bardzo dobra koniunkturalna, mamy szybki wzrost gospodarczy, choć zmniejszający się" - dodał.

"Kryzysu nie ma, mamy wysoką inflację" - mówił. "Będziemy z tą inflacją walczyć, aż ją zredukujemy do poziomu, który uważamy za przyzwoity, który się mieści w założeniach polityki pieniężnej. I to robimy. I ta podwyżka z wczoraj jest tego kolejnym przykładem".

Prezes Glapiński zwracał uwagę na wysokie odczyty inflacji w innych państwach - strefy euro czy naszego regionu. Dodawał również, że politykę pieniężną zacieśniają inne banki centralne. "Z naszej perspektywy ważne jest, aby zacieśnienie monetarne w głównych gospodarkach świata przyniosło ograniczenie globalnej presji cenowej. To ona decyduje o poziomie inflacji. Działania w mniejszych krajach nie mają wpływu na globalną inflację" - stwierdził. "Jeśli tam inflacja będzie maleć, to będzie maleć i u nas" - mówił prezes. "My nie wpływamy na globalny popyt, ceny surowców, nie możemy obniżyć zewnętrznej presji inflacyjnej" - wskazywał.

"Dane sygnalizują dalsze hamowanie dynamiki aktywności gospodarczej po okresie postpandemicznej odbudowy. Czy to jest złą informacją? Nie, jest dobrą. Chcielibyśmy, żeby nastąpiło znaczące wyhamowanie aktywności gospodarczej, żeby mieć niższą inflację. Proszę się tym nie przerażać ani swoich czytelników i słuchaczy" - zaapelował. "Potrzebna nam jest niższa aktywność gospodarcza, ale bez bezrobocia i bankructwa firm, ale nadal z rosnącym PKB i narodowym bogactwem i wynagrodzeniami. Ale trochę wolniej, żeby rosło" - dodał.

Glapiński zwrócił uwagę, że kondycja polskiego rynku pracy pozostaje dobra - bezrobocie jest rekordowo niskie. "Sytuacja jest dobra, nie ma żadnego kryzysu" - podkreślił.

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej z 6,5 proc. do 6,75 proc. Była to już jedenasta podwyżka z rzędu, ale dopiero pierwsza o tak małej skali - na wcześniejszych posiedzeniach RPP wykonywała ruchy o 40, 50, 75 i 100 pb. Relatywnie niewielki ruch jest kolejnym sygnałem sugerującym, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej zbliża się do końca.

Trudno jednak oczekiwać, by prezes Glapiński wprost ogłosił nadejście tego momentu. Rada w komunikatach po posiedzeniach regularnie podkreśla, że podejmuje decyzje, kierując się napływającymi danymi. A te mogą być w nadchodzących miesiącach niepokojące - inflacja pozostaje bardzo wysoka, a na początku roku może przekroczyć 20 proc. Czy RPP przestanie podnosić koszt pieniądza w środowisku coraz szybciej rosnących cen, trudno przewidzieć. Przed członkami Rady twardy orzech do zgryzienia, ponieważ z gospodarki równocześnie docierają alarmujące sygnały o pogorszeniu koniunktury.

Ekonomiści przewidują, że przed nami jeszcze jedna podwyżka (w październiku albo listopadzie), a stopa referencyjna zatrzyma się na poziomie 7 proc. W swoich ostatnich wypowiedziach prezes Glapiński wskazywał, że koszt pieniądza może być obniżany pod koniec 2023 r.