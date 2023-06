Kiedy RPP obniży stopy? Członek Rady wskazuje możliwy termin

Do końca września stopy pozostaną bez zmian, a RPP może rozważać wniosek o obniżkę w październiku - powiedział w wywiadzie dla Business Insider członek RPP Ireneusz Dąbrowski.

fot. rsooll / / Shutterstock

"Patrzę na wakacje akademickie i myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że do końca września stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Jeśli RPP miałaby rozważać wniosek o obniżkę stóp, to raczej dojdzie do tego w październiku" - powiedział.

"Chociaż gdybyśmy w miesiącach letnich zobaczyli szybki spadek wskaźnika o kolejne 5 pkt proc. i znaleźlibyśmy się już na wyraźnie jednocyfrowych poziomach inflacji, to nie mogę wykluczyć, że to się stanie we wrześniu. Nie mogę przesądzać, czy do obniżek dojdzie, ale może chociaż rada pochyli się nad tym tematem i odbędzie dyskusję" - dodał. (PAP Biznes)

Reklama

map/