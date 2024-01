Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą z więzienia? "Akt łaski nie jest bezpośrednią podstawą do zwolnienia"

Potrzebne jest zarządzenie sądu - tak adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego dr Łukasz Chojniak skomentował apel prezydenta o natychmiastowe zwolnienie osadzonych. Jak zaznaczył postanowienie prezydenta RP o akcie łaski nie jest bezpośrednią podstawą do zwolnienia z zakładu karnego.

fot. Tomasz Grzyb / / FORUM

„Postanowienie prezydenta RP o akcie łaski nie jest bezpośrednią podstawą do zwolnienia z zakładu karnego. To nie prezydent zwalnia osadzonego z zakładu karnego. Postanowienie o akcie łaski, przy założeniu, że dotyczy ono darowania, nie złagodzenia kary, przesyła się do sądu pierwszej instancji. To może zrobić obrońca osadzonego, to może zrobić Kancelaria Prezydenta” – poinformował we wtorek PAP adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego dr Łukasz Chojniak.

Według eksperta, jeżeli między Kancelarią Prezydenta a sądem istniałoby certyfikowane łącze, to można by decyzję prezydenta wysłać faksem, ale najprawdopodobniej zostanie ona doręczona do sądu przez gońca.

„To sprawa pilna, dotyczy natychmiastowego wyjścia z więzienia, więc dokumenty nie będą wysyłane normalną pocztą do sądu. Sąd pierwszej instancji, w którym są sędziowie dyżurujący, powinien na tej podstawie powinien wydać zarządzenie o nakazie natychmiastowego zwolnienia. Myślę, że w tej sytuacji sędzia dyżurujący wyda takie zarządzenie do razu” – powiedział dr Chojniak.

Zarządzenie sądu jest następnie przekazywane do odpowiedniego zakładu karnego. ”Także tutaj przekaże je najprawdopodobniej goniec. I takie zarządzenie będzie natychmiast wykonane. To, że zarządzenie sądu dotarło na miejsce musi być potwierdzone odpowiednimi pieczęciami. Musi też być pewność, że pochodzi od właściwego organu, dlatego w grę nie wchodzi faks, który może wysłać każdy, kto zna odpowiedni numer” – zaznaczył ekspert.

Dodał, że o fizycznym opuszczeniu więzienia przez osoby objęte aktem łaski decyduje czas, w którym zarządzenie sądu dotrze do więzienia. „W środku nocy nie wypuszcza się nikogo z więzienia. To kwestia procedury. Trzeba się spodziewać, że to zarządzenie będzie wykonane do późnych godzin wieczornych lub od wczesnych godzin rannych” – powiedział dr Chojniak.

Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek po południu, że akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego wróciły z ministerstwa sprawiedliwości z opinią negatywną w przedmiocie ułaskawienia. Jak dodał procedura została dopełniona. "Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni" - oświadczył Duda. Zaapelował też do ministra sprawiedliwości o natychmiastowe zwolnienie Kamińskiego i Wąsika.

"Apeluję do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego" - dodał prezydent. "Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności ministra Mariusza Kamińskiego" - dodał. Prezydent zaznaczył, że apeluje o uwolnienie Kamińskiego i Wąsika "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych".

Autor: Andrzej Klim

