Kidawa-Błońska: służba zdrowia - to jest najważniejszy temat, którym musimy się zająć

Jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polakom, służba zdrowia jest najważniejszym tematem, którym musimy się zająć - powiedziała w niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Trzeba zmienić system finansowania ochrony zdrowia - zaznaczyła.

Kidawa-Błońska w niedzielę składa wizytę w województwie lubuskim. Odwiedziła m.in. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Mówiła, że to znakomity oddział ze świetną opieką.

Jak powiedziała na konferencji prasowej, "jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polakom, służba zdrowia to jest ten najważniejszy temat, którym musimy się zająć w tej kampanii". "I o tym będziemy rozmawiać w dalszej naszej trasie, bo dzisiaj to jest ten pierwszy dzień, kiedy zaczynamy rozmowę o służbie zdrowia, ale problemy, które się nasuwają są widoczne i potwierdzają się" - podkreśliła Kidawa-Błońska.

Wskazała, że należy zmienić sposób finansowania służby zdrowia. "Takie trwałe wyznaczanie, ile pieniędzy może wydać szpital, nie pozwalając mu elastycznie działać, przecież nie można zakontraktować, ile osób będzie chorych na tę czy na inną chorobę. To życie reguluje te rozwiązania i dyrektorzy szpitali muszą mieć szansę zmieścić się w tym budżecie, muszą mieć tę swoją dowolność" - mówiła Kidawa-Błońska.

Podkreśliła, że "musimy zmienić ten system finansowania, on się nie sprawdził". "Musimy dać takie rozwiązanie, żeby SOR-y były tym miejscem, gdzie trafia pacjent, który nie może uzyskać pomocy w żaden inny sposób. To ma być to miejsce ratunkowe, a nie przychodnia, dlatego musi wrócić nocna i świąteczna pomoc medyczna, a SOR-y muszą dostać wsparcie, żeby każdy, kto tam trafia czuł się bezpieczny, ale musimy lekarzom i personelowi medycznemu dać szansę, żeby to wykonać, a bez rozdzielenia tego to się nie uda" - zaznaczyła kandydatka KO na premiera

Na pytanie, w jakim tempie i do jakiego limitu, powinny rosnąć nakłady na służbę zdrowia, Kidawa-Błońska odpowiedziała: "my proponujemy w naszej propozycji programowej 6 proc. PKB, żebyśmy do tej kwoty doszli".

Podczas konferencji odniosła się również do przeszłości lecznicy w Gorzowie, która jeszcze kilka lat temu należała do najbardziej zadłużonych w Polsce. Obecnie szpital ten jest spółką z o.o. ze stuprocentowym udziałem samorządu woj. lubuskiego.

„Wyjątkowe miejsce (Oddział Ginekologiczno-Położniczy – PAP) pokazujące, że jeżeli myśli się o szpitalach, o służbie zdrowia w sposób odpowiedzialny, to można naprawić i uratować każdy szpital. Ten szpital jeszcze kilka lat temu był na pierwszych stornach gazet i mówiono, że to jest szpital, którego nie da się uratować, w którym nie da się nic zrobić, a jednak dzięki mądrej polityce moich kolegów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u ten szpitala został oddłużony. W ciągu kilku lat udało się go zmodernizować i zrobić z niego bardzo dobry, świetnie funkcjonujący szpital” – przekonywała Kidawa-Błońska.

Według niej, by takie instytucje jak szpitale dobrze funkcjonowały trzeba brać pod uwagę opinie osób nimi zarządzających, pacjentów i słuchać samorządów.

„Szpitale potrzebują wsparcia, żeby z powrotem była możliwość powrotu i stworzenia etosu zawodu pielęgniarek, żeby pielęgniarki były w szpitalach. Bo najlepsi lekarze, najbardziej nowoczesnych szpitalach z najlepszym sprzętem nie dadzą rady kiedy nie będzie pielęgniarek” – zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Dodała, że trzeba kształcić nowe pokolenia pielęgniarek wspierający lekarzy w ich pracy. Natomiast lekarze muszą mieć czas na leczenie pacjentów i trzeba z nich zdjąć „ciężar biurokratycznej pracy”.

Kandydatce Koalicji Obywatelskiej na premiera podczas wizyty wyborczej w szpitalu towarzyszyli niektórzy z lubuskich kandydatów na posłów i senatorów Koalicji.

Z Gorzowa Kidawa-Błońska udała się na dożynki do Gościmia w gminie Drezdenko. Następnie ma w planie wizytę w Santocku w gminie Kłodawa, gdzie przewidziano jej spotkanie z miejscowymi druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz, Katarzyna Krzykowska

mmd/ ksi/ wj/