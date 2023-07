Sieć dyskontów otworzyła w Polsce e-sklep. W tej branży to wyjątek, Pepco się nie udało

KiK to niemiecka sieć niespożywczych dyskontów. Jak podaje portal Wiadomoscihanadlowe.pl, firma zdecydowała się otworzyć w naszym kraju sklep internetowy, gdzie będzie można kupić ten sam asortyment, który sprzedawany jest stacjonarnie. Okazuje się, że w tej branży posiadanie takiego rozwiązania to raczej rzadkość i jeden z graczy wycofał się na razie z tego pomysłu po fazie testów.

fot. McLittle Stock / / Shutterstock

E-sklep znajdziecie pod adresem kik.pl. Można tam nabyć wiele produktów do domu, a także odzież damską, męską czy dziecięcą. Istnieje opcja dostawy zakupów kurierem do domu lub odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym.

Warto dodać, że ta druga opcja też jest płatna, trzeba zapłacić za ten rodzaj dostawy 7,99 zł, natomiast wysyłka kurierem do domu to koszt rzędu 9,99 zł. Nie określono minimalnej kwoty zamówienia, jednak jeśli mowa o usłudze click & collect, to tutaj ta wartość wynosi co najmniej 25 euro.

W tej branży sklep internetowy to raczej rzadkość

KiK zdecydował się na wprowadzenie sprzedaży internetowej, mimo że nie robią tego inne niespożywcze dyskonty. W Polsce nie możemy zamówić produktów online z takich sklepów jak Action, Tedi czy Pepco. W przypadku tej ostatniej firmy takie rozwiązanie było już testowane, ale ten projekt po roku się zakończył. Jeśli chodzi o KiK-a, Polska jest trzecim krajem, w którym wprowadzono sklep internetowy, taką możliwość mieli do tej pory tylko klienci w Niemczech oraz Austrii.

PB