Kennedy kontra Biden? Bratanek byłego prezydenta stanie w szranki z obecnym

SONDAŻ Wybory w USA. Większość wyborców Demokratów nie chce, by Biden ubiegał się o reelekcję 52 proc. wyborców Demokratów nie chce, by prezydent USA Joe Biden ubiegał się o reelekcję w 2024 roku, zaś 40 proc. sympatyków Republikanów nie chce, by o prezydenturę ponownie walczył Donald Trump - wynika z sondażu Reuters/Ipsos. We wtorek swoją kandydaturę w walce o nominację Republikanów oficjalnie ogłosiła była ambasador przy ONZ Nikki Haley.