Kenia spłukana? Rząd nie ma pieniędzy i nie płaci urzędnikom

MFW obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na ten i przyszły rok Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na 2023 r. do 2,8 proc., a na 2024 r. do 3 proc. - podano w kwietniowej edycji World Economic Outlook. Według MFW dezinflacja jest oczekiwana we wszystkich głównych grupach krajów.