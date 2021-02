Kazar zamyka sklepy w galeriach handlowych. "Sytuacja jest katastrofalna"

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Kolejny sklep ogłosił zamiar wycofania się z galerii handlowych. Tym razem to Kazar, producent obuwia i galanterii skórzanej.

W rozmowie z Money.pl prezes Artur Kazienko przyznał, że sklep w warszawskiej Promenadzie został już zamknięty. Jak wspomniał, część umów z wynajmującymi była negocjowana, ale z właścicielem zamkniętego sklepu nie udało się dojść do porozumienia.

Kazienko już na przełomie marca i kwietnia 2020 roku alarmował, że sytuacja będzie bardzo trudna: - Pensje za marzec wypłacane pracownikom do 10 kwietnia może jesteśmy w stanie wytrzymać, ale obawiam się, że to będzie tyle – wyjaśniał wtedy.

Galerie handlowe od początku pandemii mają już za sobą trzy lockdowny. Ostatnio zostały otwarte dla klientów 1 lutego. Jednak łączne ubytki przychodów właścicieli galerii i sklepów związane z ograniczeniem ich działalności szacowane są na ponad 32 mld zł - wynika z informacji podanych w styczniu przez Polską Radę Centrów Handlowych.

W styczniowym wywiadzie dla portalu WiadomościHandlowe.pl Kazienko mówił, że "środki pomocowe, chociażby zwolnienie z ZUS-u, zupełnie nie załatwiają sprawy – to kropla w morzu. Sytuacja jest katastrofalna. Wydawało się, że dwa ostatnie tygodnie stycznia pozwolą nam częściowo odrobić straty, ale tak się nie stanie. Nie wiem, może przyjdzie nam zapakować ciężarówki z towarem i przyjechać pod Kancelarię Premiera? Nie mamy co zrobić z tymi produktami."

Pytany o sposoby na utrzymanie się na powierzchni, wskazał na sprzedaż internetową. "Zakładamy, że w 2021 roku e-commerce będzie stanowił około 45 procent naszych przychodów. (...) Naszym kluczowym założeniem jest utrzymanie się na rynku i przejście przez pandemię. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jest to ambitny plan. Jeżeli uda nam się przetrwać, trzeba będzie uznać to za sukces. Trudno mówić o dokładnych liczbach i rezultatach – z dnia na dzień okazuje się, że plany biorą w łeb. (...) Udział e-commerce będzie z pewnością rósł, co pozwoli nam uwalniać się od części niekorzystnych umów najmu. Widzimy także możliwość wyjścia ze sprzedażą internetową na rynki międzynarodowe.

KWS