Kazachstan, kraj nieznany, w którym trwa wolnorynkowa ewolucja gospodarcza

Największe państwo Azji Środkowej półtora roku temu przeżyło rewolucję polityczną. Teraz trwa tam wolnorynkowa ewolucja gospodarcza.

fot. Trofimchuk Vladimir / / Shutterstock

Nawet krótka rozmowa z przedstawicieli kazachstańskiego rządu prowadzi do jasnej konkluzji: kraj, jak kania dżdżu łaknie zagranicznych inwestycji. Ambicją tutejszych władz jest to, by Kazachstan stał się najatrakcyjniejszym miejscem do inwestowania w tej części świata. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew wyznaczył konkretny cel - w ciągu siedmiu lat BIZ mają sięgnąć co najmniej 150 mld USD.

Na jakie inwestycje czekają Kazachowie. O tym opowiadają nam dwaj ministrowie rządu w Astanie: Alibek Kuantyrow, który kieruje resortem gospodarki narodowej oraz Jerboł Karaszukiejew, szef ministerstwa rolnictwa.

Kraj ma też inne ambicje, chcę m.in. planach wejścia do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. A o tym, jaką pozycję w indeksie GFCI chce mieć stolica Kazachstanu opowiada Renat Biekturow, dyrektor zarządzający Międzynarodowym Centrum Finansowym „Astana”.

Jednym z polskich inwestorów, od lat obecnym na tym rynku jest Amica. Co więcej Kazachstan to – pod względem zakupów - prymus wśród państw, do których wielkopolski producent AGD wysyła swoje urządzenia. O prowadzeniu biznesu w Azji Środkowej opowiada nam Michał Rakowski, wiceprezes Amiki.

Coś do powiedzenia na ten temat ma również Piotr Guzowski, prezes Kazachstańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

- Jeśli polski inwestor wchodzi do Kazachstanu, to musi być tam na miejscu albo osobiście, albo poprzez bardzo zaufaną osobę, związaną z firmą-matką. Inaczej lepiej za te pieniądze pojechać na wczasy, niż inwestować je na miejscu bo to nie ma sensu – przestrzega Piotr Guzowski.

Ważne uwagi do przekazania potencjalnym polskim inwestorom wybierającym się do Kazachstanu do przekazania ma kazachski wideobloger i przedsiębiorca Arsen Tussupbekow. Od niego dowiedzą się Państwo, czego nie kupować Kazachowi w prezencie, kiedy wypada nieco łagodniej patrzeć na swoich kazachskich pracowników oraz jakie znaczenie w zawieraniu interesów może mieć łaźnia.