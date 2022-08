Kazachstan "chce przejąć" międzynarodowe firmy, które wycofały się z Rosji

Córka Putina często odwiedzała Niemcy. Władze nic o tym nie wiedziały

Niemieckie służby bezpieczeństwa przeoczyły liczne wyjazdy Katerinej Tichonowej, młodszej córki prezydenta Rosji Władimira Putina, do Bawarii - informuje tygodnik "Der Spiegel. Według dokumentów, którymi dysponuje gazeta i niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii, Tichonowa od 2015 roku latała do Niemiec ponad 20 razy, prawdopodobnie po to, by widywać się ze swoim partnerem.