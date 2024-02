Kaufland zapowiada podwyżki. Tyle od stycznia wynosi pensja kasjerów

Kiepski czas dla IT? Kilkadziesiąt tysięcy pracowników straciło pracę Rok 2023 był czasem dużych zmian na rynku pracy w IT, zwłaszcza w globalnych korporacjach. Pracę straciło ponad 262 tysiące zaskoczonych tym specjalistów, o których jeszcze nie tak dawno firmy zaciekle walczyły, prześcigając się w oferowanych zarobkach i benefitach. Co zmieniło się w ciągu ostatnich miesięcy?