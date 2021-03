Kaufland idzie w ślad za Biedronką i Lidlem: sklepy otwarte do północy

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

Kaufland wydłuża godziny otwarcia sklepów przed świętami Wielkanocnymi. Do tej pory na dłuższy czas pracy zdecydowała się już Biedronka, Lidl oraz Netto.

Kolejny market zdecydował o wydłużeniu godziny pracy w okresie poprzedzającym święta Wielkanocne. Klienci sklepów Kaufland zrobią zakupy pomiędzy godziną 6:00 a północą w czwartek (1 kwietnia) oraz piątek (2 kwietnia). W trzech marketach w całej Polsce "z powodu ograniczenia w handlu w godzinach nocnych następujące sklepy są czynne w godzinach 6:00-22:00: Biłgoraj, Końskie, Świdnik" – podaje sieć sklepów.

Wyjątkiem będzie kilka marketów, w których klienci nie kupią alkoholu po godzinie 22, w związku z obowiązywaniem ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w określonych godzinach. W pięciu lokalizacjach Kauflandu stoiska alkoholowe będą czynne do 22:00:

Mysłowice,

Nowy Sącz,

Olsztyn,

Ostrów Mazowiecka,

Suwałki.

Do której sklepy czynne w Wielką Sobotę? Markety sieci Kaufland będą otwarte od godziny 6:00 do 13:00 w Wielką Sobotę (3 kwietnia) – informuje Kaufland. W pozostałe dni większość sklepów niemieckiej Grupy Schwarz będzie czynna od 6:00 do 23:00.

Do której otwarta jest Biedronka i Lidl?

Kaufland jest czwartym marketem w Polsce, który w ciągu ostatniego tygodnia wydłużył godziny pracy sklepów. Do tej pory na ten krok zdecydowała się Biedronka, Lidl oraz Netto. Cześć sklepów sieci Biedronka będzie otwarta nawet przez całą dobę, podobnie jak Lidl. Z kolei duńska sieć marketów Netto będzie otwarta od 29 marca do 2 kwietnia od 6:00 do północy.

/ Kaufland

DF