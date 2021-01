Kaufland podnosi pracownikom pensje

fot. Piotr Opoka / Shutterstock

Kaufland nie zostaje w tyle, również i ta sieć ogłosiła podwyżki na 2021 rok. Od marca bieżącego roku zatrudnieni w Kauflandzie będą mogli zarobić na stanowisku kasjer-sprzedawca do 4100 zł brutto miesięcznie.

– Stawiamy na otwarty dialog z naszymi pracownikami, wsłuchujemy się w ich potrzeby oraz nieustannie poszukujemy rozwiązań, które są pożądane na rynku pracy. To wszystko sprawia, że wielu pracowników latami rozwija swoją karierę zawodową właśnie w naszej organizacji. Ponad 70 proc. pracowników jest z nami dłużej niż 3 lata – komentuje Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Jak dowiedziała się Redakcja Bankier.pl obecnie, przed wprowadzeniem podwyżek, wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi w zależności od stażu i lokalizacji 3200-3900 zł brutto miesięcznie. Od marca 2021 roku górna granica ma wzrosnąć do 4100 zł.

Przypomnijmy, że ostatnio nowe stawki wprowadziła również Biedronka. Od stycznia 2021 r. osoby początkujące, pracujące na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność (czyli brak nieplanowanych nieobecności). W przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2021 r. wyniesie od 3400 zł w mniejszych miejscowościach do 3850 zł brutto w największych miastach.

Jak wyglądają pensje w Lidlu? Jak podaje firma na swojej stronie internetowej, pracownicy sklepów zarabiają od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku mają gwarantowany wzrost płacy od 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Stawki brutto obejmują wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią za obecność oraz dodatkami za pranie i używanie odzieży roboczej.

Weronika Szkwarek