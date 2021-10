Kaufland i Lidl zapowiedziały dodatki za pracę w niedziele niehandlowe

/ Kaufland i Lidl

Kaufland i Lidl zapłacą więcej za pracę w niedziele. Na ten cel pierwsza sieć przeznaczy 3 mln zł, natomiast druga 7 mln zł. Pracownicy sklepów oraz magazynów poza premią będą mogli liczyć na dzień wolny.

Pracownicy Kauflandu otrzymają od pracodawcy dodatek za pracę w drugi dzień weekendu. Rekompensata trafi do wszystkich pracowników sklepowych oraz do osób pracujących w magazynach, którzy będą realizować dostawy. Dodatek ma obowiązywać od października, a sieć sklepów przeznaczy na wypłaty 3 mln zł do końca bieżącego roku. Ponadto, pracownikowi, który zdecyduje się na pracę w niedziele, będzie przysługiwać w zamian dzień wolny.

Kaufland jednocześnie zapowiedział, że otworzy wszystkie swoje sklepy w niedziele niehandlowe. Wyjątkiem ma być jedynie placówka w Zielonej Górze, przy ul. Energetyków.

Na podobny krok co Kaufland zdecydowała się druga sieć, należąca do tej samej niemieckiej Grupy Schwarz, czyli Lidl. Pracownicy sklepu i magazynów również mogą liczyć na dodatek pieniężny oraz na dzień wolny w zamian za pracę w niedziele. Lidl zapowiedział, że przeznaczy na premie 7 mln zł i obowiązywać one mają do lutego 2022 r. lub do wejścia w życie nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niektóre niedziele i święta.

Ile zarabiają pracownicy Kauflandu i Lidla

Obie sieci sklepów nie podały konkretnej wysokości dodatku, który otrzyma każdy pracownik. Jednak jak podkreślają w komunikatach prasowych, starają się, aby pensje pracowników były konkurencyjne, w porównaniu z sytuacją na rynku.

Osoby pracujące w Kauflandzie na stanowisku kasjer-sprzedawca może liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie, natomiast lider zespołu może liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 5 650 zł brutto miesięcznie.

Lidl przedstawia ścieżkę zarobków zależną od stażu pracy. Pracownicy sklepów, którzy rozpoczynają dopiero pracę, mogą zarabiać pomiędzy 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto miesięcznie. Po roku pensja wzrasta i wynosi od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto miesięcznie. Po dwóch latach podwyżka waha się pomiędzy 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.